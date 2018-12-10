Агент Аленичева: «Вопрос о смене тренера в «Енисее» сейчас не стоит»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист продолжит руководить командой после зимней паузы в РПЛ.

«Вопрос о смене тренера в «Енисее» сейчас не стоит. Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм. Сегодня Дмитрий Анатольевич встречался с руководством клуба, обсуждал предстоящие зимние сборы и трансферную политику.

По всей видимости, в ближайшие месяцы коллектив покинут пять-шесть человек. Об этом игрокам было объявлено после матча с ЦСКА. Планируется приобретение такого же количества новичков», – сказал Маньяков.

После 17-ти туров красноярцы набрали 10 очков и замыкает турнирную таблицу. От зоны стыковых матчей их отделяют шесть баллов.