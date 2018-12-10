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    • Агент Аленичева: «Вопрос о смене тренера в «Енисее» сейчас не стоит»

    Агент Аленичева: «Вопрос о смене тренера в «Енисее» сейчас не стоит»

    Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист продолжит руководить командой после зимней паузы в РПЛ.

    «Вопрос о смене тренера в «Енисее» сейчас не стоит. Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм. Сегодня Дмитрий Анатольевич встречался с руководством клуба, обсуждал предстоящие зимние сборы и трансферную политику.

    По всей видимости, в ближайшие месяцы коллектив покинут пять-шесть человек. Об этом игрокам было объявлено после матча с ЦСКА. Планируется приобретение такого же количества новичков», – сказал Маньяков.

    После 17-ти туров красноярцы набрали 10 очков и замыкает турнирную таблицу. От зоны стыковых матчей их отделяют шесть баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2018 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24659

      DOCTOR PENALTY 10 декабря 2018, 20:04

      У них там сейчас ничего не стоит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 10 декабря 2018, 17:31

      А права-то вернули, Дмитрий Анатольевич?

      0
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