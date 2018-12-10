Дзюба: «В «Арсенале» случился ключевой момент в моей карьере. Там мне дали шанс и поверили»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что ему пришлось нелегко психологически в аренде в «Арсенале».

Форвард перешел в тульский клуб 31 января этого года, благодаря чему получил игровую практику, а следом и вызов в сборную России на чемпионат мира-2018

«Тула стала для меня знаковым городом. Именно в ней случился ключевой момент в моей карьере, там мне дали шанс и поверили. Там прошло мое самое тяжелое время в футболе, там я получил вызов в сборную России на чемпионат мира. Помню, как бегал по городским паркам, сам себе подготавливая к турниру», – сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

Во второй половине сезона-2017/18 Дзюба провел за «Арсенал» 10 матчей, отметившись шестью мячами и тремя голевыми передачами.