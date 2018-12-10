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    • Дзюба: «В «Арсенале» случился ключевой момент в моей карьере. Там мне дали шанс и поверили»

    Дзюба: «В «Арсенале» случился ключевой момент в моей карьере. Там мне дали шанс и поверили»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что ему пришлось нелегко психологически в аренде в «Арсенале».

    Форвард перешел в тульский клуб 31 января этого года, благодаря чему получил игровую практику, а следом и вызов в сборную России на чемпионат мира-2018

    «Тула стала для меня знаковым городом. Именно в ней случился ключевой момент в моей карьере, там мне дали шанс и поверили. Там прошло мое самое тяжелое время в футболе, там я получил вызов в сборную России на чемпионат мира. Помню, как бегал по городским паркам, сам себе подготавливая к турниру», – сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

    Во второй половине сезона-2017/18 Дзюба провел за «Арсенал» 10 матчей, отметившись шестью мячами и тремя голевыми передачами.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2018 14:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 11 декабря 2018, 07:19

      Вот так и получается в нашем футболе-до 30 лет вечно перспективные,а потом пенсия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 10 декабря 2018, 17:51

      в Туле карьера и закончится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 декабря 2018, 17:39

      Ждем еще раз для перезагрузки в Арсенал.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 10 декабря 2018, 17:12

      самый никчёмный игрочишка ни чести ни совести

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 10 декабря 2018, 15:46

      Там тебя подраздули чуть чуть, на какое то время тебя хватило, сейчас пар постепенно сдувается, и ты как был никем, так им опять и станешь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2422

      baden69 10 декабря 2018, 15:37

      Молодец! Получил шанс и им воспользовался, не у всех это получается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 10 декабря 2018, 14:58

      Скоро опять перезагрузка понадобится...

      2
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