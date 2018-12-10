Алланазаров: «Весной все забудут о скандале с Глушаковым. Но, если он останется в «Спартаке» и будет играть плохо, все дерьмо к нему быстро вернется»

Конечно с точки зрения журналистики ,материал богатый. Самое главное не искажать факты. Забудется ли это весной? Вряд ли. Правды пока не услышали не от руководства команды ,не от Глушакова.
Журналист Максим Алланазаров считает, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» поступает неправильно, требуя убрать из команды капитана Дениса Глушакова.
– Всем понятно: ситуация зашла слишком далеко. Все говорят про гражданскую войну, но я с этим определением не согласен. В команде идет информационная война, которая сильно повлияла на людей, не думающих головой. Они идут за массами, за теми, кого они хоть немного уважают. Я говорю, к примеру, о «Фратрии». При этом я не говорю, что «Фратрия» неправа во всем. Я могу понять их недовольство, но чью-либо сторону в этом конфликте занимать не буду.
«Фратрия» – это большая организация: не один-два человека, а целое объединение. Ее уважают, к ней прислушиваются люди по всей стране. Она постоянно устраивает какие-то акции. Сейчас «Фратрия», как и остальные стороны конфликта, перешла все границы. Как это будет решаться – не очень понятно. Думаю, весной все просто забудут об этом скандале, но, если Глушаков останется в «Спартаке» и будет играть плохо, все дерьмо к нему быстро вернется.
С точки зрения журналистики это интересно, потому что работы очень много. Я на днях проснулся и подумал: «Хорошо, что сегодня нет новостей про «Спартак». Через несколько часов снова появилась какая-то дичь.
– В этой ситуации ты против «Фратрии»?
– Не могу так сказать, но, безусловно, считаю, что момент со сливом аудио – это перегиб. Ребята из «Фратрии» встречались с руководством «Спартака» и разговаривали на тему конфликта. О чем был разговор, мы знаем только по каким-то отрывкам. Почему взрослые люди не сошлись в одном мнении и не смогли решить конфликт на берегу, мне не совсем понятно. Журналистов на такие встречи не пускают. А зря. Мы бы могли даже подсказать, как себя вести, чтобы сгладить угол. Журналисты примерно представляют расклады сил сторон, так что мы могли бы выступить как проводники в некоторых ситуациях.
«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»
В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!
Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.