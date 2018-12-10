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    • Алланазаров: «Весной все забудут о скандале с Глушаковым. Но, если он останется в «Спартаке» и будет играть плохо, все дерьмо к нему быстро вернется»

    Алланазаров: «Весной все забудут о скандале с Глушаковым. Но, если он останется в «Спартаке» и будет играть плохо, все дерьмо к нему быстро вернется»

    Журналист Максим Алланазаров считает, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» поступает неправильно, требуя убрать из команды капитана Дениса Глушакова.

    – Всем понятно: ситуация зашла слишком далеко. Все говорят про гражданскую войну, но я с этим определением не согласен. В команде идет информационная война, которая сильно повлияла на людей, не думающих головой. Они идут за массами, за теми, кого они хоть немного уважают. Я говорю, к примеру, о «Фратрии». При этом я не говорю, что «Фратрия» неправа во всем. Я могу понять их недовольство, но чью-либо сторону в этом конфликте занимать не буду.

    «Фратрия» – это большая организация: не один-два человека, а целое объединение. Ее уважают, к ней прислушиваются люди по всей стране. Она постоянно устраивает какие-то акции. Сейчас «Фратрия», как и остальные стороны конфликта, перешла все границы. Как это будет решаться – не очень понятно. Думаю, весной все просто забудут об этом скандале, но, если Глушаков останется в «Спартаке» и будет играть плохо, все дерьмо к нему быстро вернется.

    С точки зрения журналистики это интересно, потому что работы очень много. Я на днях проснулся и подумал: «Хорошо, что сегодня нет новостей про «Спартак». Через несколько часов снова появилась какая-то дичь.

    – В этой ситуации ты против «Фратрии»?

    – Не могу так сказать, но, безусловно, считаю, что момент со сливом аудио – это перегиб. Ребята из «Фратрии» встречались с руководством «Спартака» и разговаривали на тему конфликта. О чем был разговор, мы знаем только по каким-то отрывкам. Почему взрослые люди не сошлись в одном мнении и не смогли решить конфликт на берегу, мне не совсем понятно. Журналистов на такие встречи не пускают. А зря. Мы бы могли даже подсказать, как себя вести, чтобы сгладить угол. Журналисты примерно представляют расклады сил сторон, так что мы могли бы выступить как проводники в некоторых ситуациях.

    «Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2018 12:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 16:47

      Конечно с точки зрения журналистики ,материал богатый. Самое главное не искажать факты. Забудется ли это весной? Вряд ли. Правды пока не услышали не от руководства команды ,не от Глушакова.

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 10 декабря 2018, 14:44

      Происки журналистов.Только не понятно зачем они это делают и кто за это платит?

      0
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 10 декабря 2018, 14:19

      ═╬ ╬═ ДЕРЖИСЬ ДЕНИС═╬ ╬═

      0
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      Рейтинг: +24659

      DOCTOR PENALTY 10 декабря 2018, 13:55

      Дерьмо никуда не ушло, оно сейчас как в проруби. А если ждать весны, то половодье может снести многое, вместе с Глушаковым. Вопрос надо решать сейчас, иначе ко второму кругу придётся готовиться в этой дерьмовой обстановке и результат может быть тоже дерьмовый.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 декабря 2018, 13:40

      "... Журналистов на такие встречи не пускают...". Их вообще надо гнать поганой метлой от жизни клубов, потому что честных объективных журналистов не осталось, одни "желтушники", у которых ни стыда, ни совести, ни профессиональной этики. Вытаскивают на свет все "грязное белье", "высасывают из пальца" то чего нет, делают из "мухи слона", вранье на каждом шагу, причем даже не извиняются, когда их уличают в этом. И он еще говорит, могли бы подсказать, как вести себя. Научитесь сначала сами вести себя как подобает, а не быть рабами рейтинга, из-за которого готовы мать родную продать. В основном из-за вас и разгораются конфликты. То, что могло решиться внутри коллектива без огласки, с вашей подачи на всеобщее обозрение, разгораются масштабные скандалы, которые не нужны ни командам, ни болельщикам, и только вы довольно потираете руки, что ваша мерзкая затея удалась, пользователи сайтов ринулись на бой друг с другом, а массовость на страницах и это и есть рост рейтинга, с которого вы и жрете свой "хлеб".

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Т34 10 декабря 2018, 14:05

      Это даже не журналисты, а тупо блогеры, какой то дебил наделил их званием журналистов... Сейчас блондинка, которая не может по пальцам сосчитать, сколько будет 3+4 ( пальцев на руке не хватает))) и та может сказать, что она журналистка...

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      Рейтинг: +4467

      Snek 10 декабря 2018, 13:29

      Вот я правда не понимаю сейчас Федуна.
      Есть конфликт, есть способ его разрулить, зачем лишний раз усложнять? Глушаков не такой крутой игрок, чтобы за него держаться, обычный средний опорник, по настроению и самоотдаче может провести классный матч и нга жилах вырвать победу для команды.
      Но в тоже время он чуть расслабится, то сразу от него на поле столько же толку сколько от углового флажка, а контракт у него по-любому солидный, он же ещё и капитан.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Snek 10 декабря 2018, 13:55

      Не могут они убрать Глушакова. Глушаков пешка в руках игроков покруче. И, если его уберут, он может разговориться и сболтнуть то, что не угодно знать массам. Поэтому он должен быть рядом, под рукой, которая слегка держит за горло, а дернется против, могут и придавить. Так же и футболисты, которые являются людьми подневольными, сидящими на контрактах, а что в них прописано знают только они и работодатели, выполняют то, что им говорит "Хозяин", возможно, что и вопреки своим желаниям, но конфликтовать с властью клуба себе будет дороже.

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      Рейтинг: +4467

      Snek > Т34 10 декабря 2018, 14:16

      Что за ужасы творятся в Спартаке...?

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Snek 10 декабря 2018, 14:25

      Это не только в Спартаке. Это периодически вылезает наружу и в других клубах, но не везде так раздувают ситуацию.

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      ...
      Рейтинг: +4467

      Snek > Т34 11 декабря 2018, 03:24

      Ну в Локо были какие-то разборки, в Рубине, в Ростове... да вроде всё, но там из-за денег. В ЦСКА за 20 лет ни разу не заметил подобного.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 декабря 2018, 13:13

      Не забудут не мечтай! Всегда без авы был, но вот решил поставить, и она будет стоять пока иуда в Спартаке!

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 10 декабря 2018, 12:55

      А ведь информационную войну вёл как раз именно он с Егоровым.
      Во времена Карреры, начиная с нынешнего года, не было не одной позитивной статьи этого псевдо журналиста.Именно он вместе с Егоровым засветился в печально знаметом кафе Ромашка вместе с Глушаковым, Комбаровым и ...(барабанная дробь) с Измайловым.
      А ларчик просто открывался............

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      Рейтинг: +3438

      violator20 10 декабря 2018, 12:38

      Забудут про подлости Глушакова только те , у кого короткая память. 1,5 года он вату катал на поле, ему все время было не до футбола, то контракт себе жирный выбивал, то тренера сливал.А тут пару игр сыграл более менее, гол забил, и что сразу Глушаков молодец???НЕТ. Я лично, мои друзья, единомышленники из большой группы болельщиков Спартака ВК никакого отношения к этим фанатским движениям не имеем, но все единодушны в одном Глушакову и Измайлову не место в Спартаке. А информационная война, которую устроило руководство команды против своих же болельщиков ни к чему хорошему не приведет. Хвалебные отзывы и комментарии о Глушакове, интервью Ещенко на оф. сайте команды ничего кроме раздражения не вызывают!

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > violator20 10 декабря 2018, 12:59

      Не старайся.Я тут некоторым "аксакалам" пытался объяснить всю глубину проблемы.Не имею ввиду появившихся словно из не откуда кучи акков с поддержкой денисия.Это ясно кто.Просто троли проплаченные.Имею ввиду тех, кто на сайте действительно давно.Такие например как "гол как сокол", но этим людям объяснять не возможно.У них принцип один.Такого не может быть потому что быть не может.Всё.

      5
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      Рейтинг: +800

      Театрал > violator20 10 декабря 2018, 13:02

      Когда говоришь про полтора года, то уже врешь! А одна ложь рождает недоверие ко всему, что ты произносишь. Конец прошлой зимы: победы Спартака над конями, бомжами, быками и арсеналом достигнуты без Глушакова, который вату катал? Проспись, дятел.

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      Рейтинг: +800

      Театрал > vka1970 10 декабря 2018, 13:05

      Это таким как вы упоротым ничего невозможно объяснить. Факты говорят, что Дениска если и при делах, то явно не в одиночестве. А судя по всему, как пытается играть команда - Каррера достал почти всех игроков. Но вам же по фигу,- вы свои сказки друг другу пересказываете и довольны собой

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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Театрал 10 декабря 2018, 13:08

      Я тебя не обзывал, промой свой рот сенильной кислотой.

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      Рейтинг: +800

      Театрал > violator20 10 декабря 2018, 13:49

      Не ври в глаза, и все будет в порядке

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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Театрал 10 декабря 2018, 16:55

      Где это интересно я соврал? Что , Глушак хорошо играл эти полтора года??? Или 1-2 матча где он не испортил игру показатель??? Или тебе напомнить полу финал кубка??????????

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 декабря 2018, 12:22

      Дерьмо,оно и на береге ..дерьмо.
      пни дальше.
      Дальше поплывёт..

      4
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