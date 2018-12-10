Алланазаров: «Весной все забудут о скандале с Глушаковым. Но, если он останется в «Спартаке» и будет играть плохо, все дерьмо к нему быстро вернется»

Журналист Максим Алланазаров считает, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» поступает неправильно, требуя убрать из команды капитана Дениса Глушакова.

– Всем понятно: ситуация зашла слишком далеко. Все говорят про гражданскую войну, но я с этим определением не согласен. В команде идет информационная война, которая сильно повлияла на людей, не думающих головой. Они идут за массами, за теми, кого они хоть немного уважают. Я говорю, к примеру, о «Фратрии». При этом я не говорю, что «Фратрия» неправа во всем. Я могу понять их недовольство, но чью-либо сторону в этом конфликте занимать не буду.

«Фратрия» – это большая организация: не один-два человека, а целое объединение. Ее уважают, к ней прислушиваются люди по всей стране. Она постоянно устраивает какие-то акции. Сейчас «Фратрия», как и остальные стороны конфликта, перешла все границы. Как это будет решаться – не очень понятно. Думаю, весной все просто забудут об этом скандале, но, если Глушаков останется в «Спартаке» и будет играть плохо, все дерьмо к нему быстро вернется.

С точки зрения журналистики это интересно, потому что работы очень много. Я на днях проснулся и подумал: «Хорошо, что сегодня нет новостей про «Спартак». Через несколько часов снова появилась какая-то дичь.

– В этой ситуации ты против «Фратрии»?

– Не могу так сказать, но, безусловно, считаю, что момент со сливом аудио – это перегиб. Ребята из «Фратрии» встречались с руководством «Спартака» и разговаривали на тему конфликта. О чем был разговор, мы знаем только по каким-то отрывкам. Почему взрослые люди не сошлись в одном мнении и не смогли решить конфликт на берегу, мне не совсем понятно. Журналистов на такие встречи не пускают. А зря. Мы бы могли даже подсказать, как себя вести, чтобы сгладить угол. Журналисты примерно представляют расклады сил сторон, так что мы могли бы выступить как проводники в некоторых ситуациях.

«Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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