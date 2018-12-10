«Р-Спорт»: Карасев получил положительную оценку после матча «Крылья Советов» – «Ростов», судья показал четыре удаления

Арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку после матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (1:0), сообщает «Р-Спорт».

В этой игре судья показал четыре красных карточки (три – игрокам, одну – главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину).

«Игра получилась непростой для работы рефери. Особенно во втором тайме, когда эмоции зашкаливали. Однако Карасев проявил последовательность и все его решения, в том числе в части предъявления красных и желтых карточек, признаны обоснованными», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.