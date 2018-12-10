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    • «Р-Спорт»: Карасев получил положительную оценку после матча «Крылья Советов» – «Ростов», судья показал четыре удаления

    «Р-Спорт»: Карасев получил положительную оценку после матча «Крылья Советов» – «Ростов», судья показал четыре удаления

    Арбитр Сергей Карасев получил положительную оценку после матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (1:0), сообщает «Р-Спорт».

    В этой игре судья показал четыре красных карточки (три – игрокам, одну – главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину).

    «Игра получилась непростой для работы рефери. Особенно во втором тайме, когда эмоции зашкаливали. Однако Карасев проявил последовательность и все его решения, в том числе в части предъявления красных и желтых карточек, признаны обоснованными», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: «Р-Спорт»

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    10.12.2018 11:47
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 декабря 2018, 18:14

      Всё по теме.Ясно было ,что Крылья будут провоцировать и тянуть время.Вот наши и повелись.Жалко ,начали год хорошо,но к середине почти всё про..али(((

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 10 декабря 2018, 17:25

      кто бы сомневался .москалия своих ручных пид...орастиков не бросает

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 16:58

      Лучше бы он решительность проявил в самом начале матча, показав игрокам, а другим и разъяснив, что судить будет строго и последовательно по отношению к любителям стычек и рукопашек на футбольном поле. А так полностью упустил нить хода матча и только успевал раздавать карточки, превратив игру в балаган...

      5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 16:27

      Вроде бы и ошибок больших не наделал но упустил нить игры.

      4
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      Рейтинг: +481

      belrus21 10 декабря 2018, 16:15

      Судьи в футболе, судьи в жизни... Слушаем сказки и, главное, верим в независимые и беспристрастные решения..

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 10 декабря 2018, 14:48

      Весь этот бедлам благодаря карасю и начался, за что положительная оценка непонятно. Обычный рядовой матч перед каникулами превратился в бойню.

      2
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 10 декабря 2018, 14:15

      ...я болел за футбол,но Карасёв всё испортил. Болельщик РУБИНа.

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 декабря 2018, 14:09

      Карасев самый позорный арбитр в России. Взрывоопасная ситуация на поле- это его заслуга.Оценка его работы должна быть отрицательной.

      7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 декабря 2018, 13:28

      Судья , вообще упустивший ситуацию в матче , получил положительную оценку ??? А сколько бы пенальти Карась бы назначил во вчерашнем матче Ривера и Боки ??? И скольких бы он удалил ??? Уровень судейства- ниже плинтуса....И это Карась- лучший арбитр страны ??? Позорище....

      3
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      Рейтинг: +13

      саня 73 > zico2205 10 декабря 2018, 16:14

      Николай с чем конкретно ты не согласен
      -Пеналь чистейший
      -симуляция корниленко тоже
      -Желтая гацкану(сейчас так трактуют правила )по делу
      -Дебил сигурдсон запустил мячем в бол боя- красная все по делу
      - а потом два дебила симулируют оба
      в чем вина карасева посмотри самое начало второго тайма вся команда рванула в штрафную Валера фитиля вставил -мотиватор .

      -1
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      Рейтинг: +995

      Riot Zero > саня 73 10 декабря 2018, 19:25

      А приём самбо? Как минимум жёлтая за неспортивное поведение. Просто Карась проспал момент, когда игру можно было держать дез драк и симуляций. Раньше карточки раздавать надо было, а не тянуть кота за яйки.

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > саня 73 10 декабря 2018, 20:08

      надо было ещё шалабанов дать ему чтоб мяч не задерживал.почему расказаву отменили карточку мяч попал в руку а из нас сделали слепых сказали что мяч в яйцо попал тоесть лицо .это ведь мясо им всё можно

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 декабря 2018, 12:50

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      Рейтинг: +13

      саня 73 > Фотон 10 декабря 2018, 17:34

      С кем .у меня сын судья .сам играю давно.а за фол плечом в голову даже в хоккее 5плюс 20 дают (удаление до конца матча).я за ЦСКА топлю

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > саня 73 10 декабря 2018, 20:05

      а бросок зуева это нормально да .боковой придерживал его ещё .и где был карась деньги считал да и эта гнида сама головой в плечо врезалась.а кони уже молчите сколько вам гинер игр купил

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      Рейтинг: +13

      саня 73 > латунный сепаратист 10 декабря 2018, 20:18

      На сначала в мяч головой сыграл а потом решил забодать челюстью . Емельяненко отдыхает.А про Гинера полностью согласен . вообще не понимаю зачем чемпионат проводить .вручили коням и все.гинер же всё купил только вот на команду денег не осталось.

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