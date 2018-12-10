ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом». Вместе с командой полетели Васин и Н'Диайе

Московский ЦСКА отправился в Мадрид на матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Реала».

Вместе с командой полетели защитник Виктор Васин и нападающий Лассана Н'Диайе. Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы, африканец сможет выступать за команду с 2019 года.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Акинфеев, Помазун.

Защитники: Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Магнуссон, Щенников.

Полузащитники: Бийол, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Кучаев, Бистрович.

Нападающие: Жамалетдинов, Чалов, Нисимура, Эрнандес.

Матч пройдет 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.