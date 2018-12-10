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    • ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом». Вместе с командой полетели Васин и Н'Диайе

    ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом». Вместе с командой полетели Васин и Н'Диайе

    Московский ЦСКА отправился в Мадрид на матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Реала».

    Вместе с командой полетели защитник Виктор Васин и нападающий Лассана Н'Диайе. Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы, африканец сможет выступать за команду с 2019 года.

    Полностью заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Акинфеев, Помазун.

    Защитники: Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Магнуссон, Щенников.

    Полузащитники: Бийол, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Кучаев, Бистрович.

    Нападающие: Жамалетдинов, Чалов, Нисимура, Эрнандес.

    Матч пройдет 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.12.2018 10:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 10 декабря 2018, 22:27

      Хоть в чудеса я давно уже не верю, но в это хочется верить, а вдруг - "чем чёрт не шутит"....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 декабря 2018, 15:22

      Удачи ЦСКА! Ждём чуда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2113

      prtcs 10 декабря 2018, 13:56

      Будем надеяться на чудо. Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 декабря 2018, 12:39

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      maxpav 10 декабря 2018, 12:39

      А Васин для чего: дальше лечиться или просто проветриться? Сам не в состоянии оплатить свой вояж?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 10 декабря 2018, 12:31

      Только чудо поможет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 10 декабря 2018, 12:07

      Снег, елки -скоро Новый год, всем хочется чуда- вот мне кажется в среду оно и случится. За ЦСКА болеем всей Россией несмотря на клубные пристрастия.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 декабря 2018, 11:41

      Спартак правильно сделал, что вылетел в Испанию пораньше, чтобы
      поболеть за ЦСКА и посмотреть и проанализировать игру испанцев.
      Нашим всем командам, удачи и победы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Arthur22 10 декабря 2018, 11:34

      "Матч пройдет 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени."
      Может всё-таки 12 декабря и в 20:55?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Arthur22 10 декабря 2018, 11:55

      Раньше было указано, что 12 декабря и в 21 час. по мск.

      -1
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      Рейтинг: +250

      kara-mba > Arthur22 10 декабря 2018, 12:36

      А им по фиг, они на окладе.

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 10 декабря 2018, 11:24

      Да удача понадобится! Всей Россией болеем за Российские клубы забывая вражду!
      Вперед Россия продолжаем давать в еврокубках 3+3!!!

      3
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