ЦСКА отправился в Мадрид на матч с «Реалом». Вместе с командой полетели Васин и Н'Диайе

Хоть в чудеса я давно уже не верю, но в это хочется верить, а вдруг - "чем чёрт не шутит"....
Московский ЦСКА отправился в Мадрид на матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Реала».
Вместе с командой полетели защитник Виктор Васин и нападающий Лассана Н'Диайе. Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы, африканец сможет выступать за команду с 2019 года.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Акинфеев, Помазун.
Защитники: Фернандес, Набабкин, Чернов, Бекао, Магнуссон, Щенников.
Полузащитники: Бийол, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Кучаев, Бистрович.
Нападающие: Жамалетдинов, Чалов, Нисимура, Эрнандес.
Матч пройдет 13 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 декабря 2018 г.