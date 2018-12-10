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    • Акинфеев – самый популярный человек 2018 года по запросам в «Яндексе»

    Акинфеев – самый популярный человек 2018 года по запросам в «Яндексе»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев стал самым популярным человеком по итогам 2018 года по запросам в «Яндексе».

    В тройку из футболистов вошел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Вторым стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

    В 2018 году Акинфеев вместе со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. После окончания турнира вратарь объявил о завершении выступлений за национальную команду.

    Источник: «Яндекс»

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    10.12.2018 10:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 10 декабря 2018, 21:53

      Все равно Акинфеев заметно слабее Дасаева. На уровень. Есть вратарь похлеще Акинфеева. Это Беленов, но, видимо, агента хорошего подобрать не может, никто его не пиарит. А отношение числа сейвов к пропущеным мячам у него раза в два больше, чем у Акинфеева. Почти как у Дасаева.

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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 10 декабря 2018, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И в ЛЧ он популярный)АХАХ

      -5
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      Рейтинг: +25055

      bset > МЯСНОЙ Я 10 декабря 2018, 10:45

      Сейчас бы про ЛЧ шутить, пока Спартак идет на 4-м месте в группе ЛЕ)))

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