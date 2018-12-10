Акинфеев – самый популярный человек 2018 года по запросам в «Яндексе»

Все равно Акинфеев заметно слабее Дасаева. На уровень. Есть вратарь похлеще Акинфеева. Это Беленов, но, видимо, агента хорошего подобрать не может, никто его не пиарит. А отношение числа сейвов к пропущеным мячам у него раза в два больше, чем у Акинфеева. Почти как у Дасаева.
Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев стал самым популярным человеком по итогам 2018 года по запросам в «Яндексе».
В тройку из футболистов вошел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Вторым стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов.
В 2018 году Акинфеев вместе со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. После окончания турнира вратарь объявил о завершении выступлений за национальную команду.