Акинфеев – самый популярный человек 2018 года по запросам в «Яндексе»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев стал самым популярным человеком по итогам 2018 года по запросам в «Яндексе».

В тройку из футболистов вошел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Вторым стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

В 2018 году Акинфеев вместе со сборной России дошел до 1/4 финала ЧМ-2018. После окончания турнира вратарь объявил о завершении выступлений за национальную команду.