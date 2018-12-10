Сафонов: «С «Зенитом» явно что-то не то происходит. Так можно не доехать до чемпионства»

Спортивный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов после поражения «Зенита» от «Рубина» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ отметил, что с такой игрой петербуржцы могут не стать чемпионами в этом сезоне.

«Зенит» проиграл вторую встречу подряд – в предыдущем туре команда Сергея Семака уступила тульскому «Арсеналу» (2:4).

«С «Зенитом» явно что-то не то происходит, игры совсем не видно. Так можно не доехать до чемпионства», – написал Сафонов в твиттере.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице. Его преимущество над «Краснодаром» составляет одно очко. ЦСКА отстает от петербуржцев на четыре балла.