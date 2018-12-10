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    • Сафонов: «С «Зенитом» явно что-то не то происходит. Так можно не доехать до чемпионства»

    Сафонов: «С «Зенитом» явно что-то не то происходит. Так можно не доехать до чемпионства»

    Спортивный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов после поражения «Зенита» от «Рубина» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ отметил, что с такой игрой петербуржцы могут не стать чемпионами в этом сезоне.

    «Зенит» проиграл вторую встречу подряд – в предыдущем туре команда Сергея Семака уступила тульскому «Арсеналу» (2:4).

    «С «Зенитом» явно что-то не то происходит, игры совсем не видно. Так можно не доехать до чемпионства», – написал Сафонов в твиттере.

    «Зенит» лидирует в турнирной таблице. Его преимущество над «Краснодаром» составляет одно очко. ЦСКА отстает от петербуржцев на четыре балла.

    Источник: Твиттер Алексея Сафонова

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    10.12.2018 09:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 декабря 2018, 16:17

      Удивляют первые места в обеих таблицах. В следующем году будем удивляться дальше )

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 10 декабря 2018, 15:48

      С предыдущими тренерами Зенит доминировал и подавлял соперника.Видна была мощь солидной команды.Теперь из Зенита делают смесь с Уфой.Посмотрим,что покажут весной.

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > yorgenbarenz 10 декабря 2018, 16:18

      Мощь солидной команды, в прошлом сезоне, привела "Зенит" к отставанию от лидера, после первого круга, на 8 очков.

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      Рейтинг: +19

      Ментор 10 декабря 2018, 15:14

      Самая слабая игра на сегодня в лиге у Зенита, без комбинаций, без моментов, без ударов. Смотрю по телеку игры других команд и не скучаю, но как только покажут Зенит тоска полная. Пять безвольных поражений в 17 играх, кошмар и очередное будет в Праге 13 го. Точно так можно играть и без тренера и без Газпрома.

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Ментор 10 декабря 2018, 16:41

      Без тренера, это под вопросом, а вот без Газпрома никак, зарплату то кто платить будет?

      0
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      Рейтинг: +27

      Jesus_ 10 декабря 2018, 14:13

      Что в команде делают такие игроки как Ерохин, Заболотный? Это же откровенные деревья, куда смотрит тренерский штаб и что они видят такого, чего не видим мы в них?

      3
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      ...
      Рейтинг: +19

      Ментор > Jesus_ 10 декабря 2018, 15:18

      Список можно продолжить - Шатов, Мевля, Маркизио, Краневитер, Нету, Набиулин, Оздоев, Дзюба и т.д.

      1
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      Рейтинг: +843

      Князев 10 декабря 2018, 12:39

      Зенит, как и сборная, ничего хорошего собой не представляют без Дзюбы. И нечего здесь умничать в рассуждениях.

      -1
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > Князев 10 декабря 2018, 13:01

      Дзюба здесь вообще не причём....умник нашёлся..))

      1
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      Рейтинг: +27

      Jesus_ > Князев 10 декабря 2018, 14:12

      Причём здесь Дзюба вообще? xD

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 10 декабря 2018, 12:18

      Подобное у Зенита проявляется уже минимум 3-й год подряд. Мощно стартуют, а потом все разбазаривают. Им повезло, что они хотя бы на 1-ой строчке остались.

      1
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      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2018, 12:03

      Ожидания не сбываются. Семак явно не тянет на данный момент. Время прошло, а какого то прогресса в игре Зенита не видно. Откровенно очень слабая игра, если это можно назвать игрой в футбол, так бестолковая беготня за мячиком.

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      Рейтинг: +1532

      starche 10 декабря 2018, 11:36

      Немощь Семака удручает..........

      1
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 10 декабря 2018, 10:42

      о каком чемпионстве может быть речь разве можно стать чемпионами с такими откровенно слабыми игроками да и тренер непонятно чем занимается или вообще ни чем

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 декабря 2018, 10:23

      С Зенитом вот что происходит.
      В защите вяло кто-то ходит.
      В атаке в душной суете
      Разнообразные-не те..
      почти (с)...((

      3
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