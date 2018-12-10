Гендиректор «Уфы» Газизов: «В матче с «Краснодаром» все судейские решения трактовались в одну сторону»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) раскритиковал работу арбитров. Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.

«У меня мало бывает вопросов, но всe-таки нужно сказать. Я так понимаю, что сегодня все целенаправленно трактовалось в одну сторону. Наверное, все это из-за того что до этого с «Краснодаром» по-другому поступили. Они просто решили отыграться на «Уфе». Неприятный момент», – сказал Газизов.

На данный момент «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.