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    • Гендиректор «Уфы» Газизов: «В матче с «Краснодаром» все судейские решения трактовались в одну сторону»

    Гендиректор «Уфы» Газизов: «В матче с «Краснодаром» все судейские решения трактовались в одну сторону»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) раскритиковал работу арбитров. Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.

    «У меня мало бывает вопросов, но всe-таки нужно сказать. Я так понимаю, что сегодня все целенаправленно трактовалось в одну сторону. Наверное, все это из-за того что до этого с «Краснодаром» по-другому поступили. Они просто решили отыграться на «Уфе». Неприятный момент», – сказал Газизов.

    На данный момент «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: ФК «Уфа»

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    10.12.2018 06:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 декабря 2018, 20:59

      уфа отскочила и пусть молится что так получилось, весь настрой на севилью

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 10 декабря 2018, 20:18

      Я был на матче и не покидало ощущение что судили в пользу Уфы! Беленов с первой минуты тянул резину желтую так и не получил, игроки в поле симулировали весь матч, так что товарищ не ПиЗ-ди козленочком станешь!

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 10 декабря 2018, 18:37

      А Советский спорт в то же самое время кликушествует, что дескать вчера засудили Краснодар в пользу Зенита. Типа - Миллер денежек судьям занес, чтобы Краснодар не выиграл. Ну а на самом деле и московские журналисты и Газизов неправы. Наши судьи в последних турах как раз неплохо работали, ошибки были небольшие, и предвзятость наблюдалась очень редко. Из последнего времени могу вспомнить только судейство Карасева в игре Спартак -Локо в пользу команды Семина. Карасев - вообще наглый тип, когда нарушает профессиональную этикув пользу какой-то команды, то делает это открыто, не маскируется. В том числе и в международных матчах. И при всем том считается нашим лучшим арбитром.

      1
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 10 декабря 2018, 13:59

      А У МЕНЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ЧТО ТО МЕШАЛО, ТАК И УФЕ!

      1
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      Рейтинг: +1189

      Argon 10 декабря 2018, 13:51

      Бред. Радуйся, что отскочили.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 10:18

      Ошибок судей не избежать. Главное что бы не было предвзятого судейства.

      2
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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 10 декабря 2018, 09:25

      Ветер был юго-западный.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 декабря 2018, 08:03

      Если бы судьи подсуживать Уфа бы очко не взяла.

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 декабря 2018, 07:18

      АХА

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 10 декабря 2018, 06:57

      Если бы было такое, вы бы уехали с баранкой.

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