Получилось, как обычно это и бывает... На фоне собственного тотального футбольного бессилия отхватили полную корзину от паренька, который был на эмоциях и который в дальнейшем, скорее всего, ничего не добьётся.
Который раз уже Зенит на эти грабли наступает...
Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).
«Дубль в таком матче – это вау? Нет, это нормально. Но, конечно, вдвойне приятно, что победили, а я забил два. А то, что забил именно «Зениту», стимул, наверное, все-таки был, поскольку я не особо нужен был этому городу и команде в юношеском возрасте. Хотелось доказать, хотелось выиграть. Хотелось показать себя с лучшей стороны.
Если позовут обратно в «Зенит», то тогда и буду смотреть. А пока без комментариев», – сказал Сорокин.
«Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав