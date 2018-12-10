Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«Дубль в таком матче – это вау? Нет, это нормально. Но, конечно, вдвойне приятно, что победили, а я забил два. А то, что забил именно «Зениту», стимул, наверное, все-таки был, поскольку я не особо нужен был этому городу и команде в юношеском возрасте. Хотелось доказать, хотелось выиграть. Хотелось показать себя с лучшей стороны.

Если позовут обратно в «Зенит», то тогда и буду смотреть. А пока без комментариев», – сказал Сорокин.

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