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    • Сорокин – о дубле «Зениту»: «Стимул был. Я не особо нужен был этому городу и команде в юношестве»

    Сорокин – о дубле «Зениту»: «Стимул был. Я не особо нужен был этому городу и команде в юношестве»

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    «Дубль в таком матче – это вау? Нет, это нормально. Но, конечно, вдвойне приятно, что победили, а я забил два. А то, что забил именно «Зениту», стимул, наверное, все-таки был, поскольку я не особо нужен был этому городу и команде в юношеском возрасте. Хотелось доказать, хотелось выиграть. Хотелось показать себя с лучшей стороны.

    Если позовут обратно в «Зенит», то тогда и буду смотреть. А пока без комментариев», – сказал Сорокин.

    «Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав

    Источник: «Чемпионат»

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    10.12.2018 01:48
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +4431

      Spirit_78 10 декабря 2018, 21:32

      Получилось, как обычно это и бывает... На фоне собственного тотального футбольного бессилия отхватили полную корзину от паренька, который был на эмоциях и который в дальнейшем, скорее всего, ничего не добьётся.
      Который раз уже Зенит на эти грабли наступает...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 10 декабря 2018, 11:47

      Хороший мальчик)))))
      Если позовут- посмотрим)))
      Сразу требуй майку с номером 11, так Зенит быстрее соглашается...ну,если конечно позовёт...

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 10 декабря 2018, 11:16

      И не ты один..был ненужен.

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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 10 декабря 2018, 10:06

      Такова система ! Не всегда лучшие востребованы ! Действует принцип заплатил-играешь ! это действительно . к сожалению ТАК ! , начиная с детей !

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > САДЫЧОК 10 декабря 2018, 12:06

      Это среди средне-серых- одинаковых с лица такой принцип...

      Талантливый "Ибрагимович" пойдёт играть в ульяновскую Волгу и протащить её до 1/16 финала,где и засветится с Томью..

      Почитай,что пишут Сигурдссону из ЦСКА,который сказал,что пока ещё не пробовал спиртного и не был в ночных клубах... "Обчество" его считает чуть-ли не блаженным..

      Потому,что дублёры в 19 лет заканчивают жизнь в снегу,после кабака, они и вынуждены платить за то, чтоб из двух посредственных детей выбрали его...

      Другой путь и таких, как Милевский... Пробухал талант,но говорит, что найди ему Аркадий Гайдар "горячий камень", он прожил бы жизнь точно так же,как эту...

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 09:55

      Конечно он еще молодой и есть над чем работать. Но за ним уже присматриваются ведущие команды РПЛ.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 09:25

      Пора бы уже усвоить, что в "Зенит" идут играть не из-за любви к городу или клубу, а за шелестом купюр. И таких любителей набивать мешок деньгами здесь уже поиграло не один десяток, как ещё и поиграет. Только помнить будут немногих...

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 17:14

      Совсем грустно,Олег..(
      Ждали нашего тренера и дождались..
      Уткин прав.такого футбола мы не видели ,ни при чаушеску ,ни при мудсолини..((

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 декабря 2018, 17:27

      Лёша, я от Сэма не ожидал такой фигни с составом и схемой 3-5-2, да ещё в таком варианте. Какой на хрен из Анюков ЦЗ ? Есть крайние защитники Чернов, Набиуллин, Смольников. Терентьев. Поставь ЦЗ Бано с Мамманой и играй 4-4-2 с Дзюбой или без него. Эрнани в основе не хрен делать как и Шатову в нападении. Мало того, что игроки одни выдохлись по физике, другие не тянут по своему мастерству, но они в составе. А тут ещё и Лунёв тормозить начал, а не выручать. Когда писали и говорили, что игры нет, но хоть есть результат, так это не может долго продолжаться. Когда нет игры и результатов не будет. Опять весь отрыв профукали. 5 поражений уже и 4 от кого : "Анжи", "Динамо", " Арсенал", "Рубин", которые звёзд с неба не хватают в этом чемпионате.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 10 декабря 2018, 07:19

      Не, при всем уважении к Сорокину, если бы он не в одном единственном матче с Зенитом, а хотя бы в каждом 5 матче такие дубли клепал, это было бы суперкруто. А так, ну забил на эмоциях, ну молодец, ждите ещё год следующего матча с Зенитом может там ещё дубль положит.. Эффектно, но не эффективно.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Gek Dement 10 декабря 2018, 08:00

      Так он же защитник. Многие из них годами не забивают и котируются при этом очень высоко.

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Gek Dement 10 декабря 2018, 09:15

      Странно от центрального защитника дубли требовать раз в пять матчей)))) у нас нападающие в чемпионате редко столько забивают. Больше 12 мячей за сезон 4-5 игроков кладет.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > GammiD 10 декабря 2018, 09:19

      Ну статья же его голы обсуждает а не игру в защите, логично что и я о голах. В защите он вроде ничего сверхъестественного не творил.

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      Рейтинг: +975

      Mr Green > GammiD 10 декабря 2018, 10:23

      да молодец парнишка, мне он очень нравится. нельзя ему в бомжатник, похерят там его талант. а уж требовать от него по 2 в каждом матче, это вообще смешно. то что он уже 3 положил, огромный успех, и не кому нибудь, а Зениту и Спартаку

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Mr Green 11 декабря 2018, 15:52

      Я и не требую. Ты статью читал выше, которую я прокомментировал? Общий смысл: парень, защитник забивает Зениту два гола и почему-то после этого Зенит должен его звать в основу? Меня и удивляет, а почему? В одном единственном матче защитник забивает 2 гола бывшему клубу, это не показатель качества его игры в защите, в других матчах он таких же голов не забивает, так за что его звать тогда? Вот о чем я написал.

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      Рейтинг: +4127

      Kollljan 10 декабря 2018, 07:13

      Да нахер ты нужен Зениту!!!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 декабря 2018, 05:47

      Паренек с характером

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 10 декабря 2018, 05:47

      Красавчик

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