Бенитес: «Нам нужен VAR сейчас. Как объяснить фанатам решения судьи в игре с «Вулверхэмптоном»?»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес высказался о судействе в матче 16-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2).

Во втором тайме главный судья встречи Майк Дин удалил защитника «Ньюкасла» Деандра Йедлина.

«Нам нужен VAR сейчас. В этом матче это могло изменить все. Мы контролировали игру. Как объяснить решения судьи болельщикам?

Мяч был далеко от ворот, рядом было много других игроков, это не была красная.

Вы можете гарантировать, что игрок на углу штрафной может забить? Это не красная», – сказал Бенитес.