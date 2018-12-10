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    • Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс»

    Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс»

    «Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в ответном матче финала Кубка Либертадорес – 3:1.

    Основное время завершилось вничью – 1:1. На 92-й минуте встречи футболисты «Боки» остались в меньшинстве после удаления хавбека Вилмара Барриоса. В дополнительное время на 109-й минуте полузащитник Хуан Кинтеро вывел «Ривер» вперед. На 121-й минуте форвард Гонсало Мартинес забил третий гол «Ривера».

    По итогам двух матчей игра завершилась со счетом 5:3.

    Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч

    Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бенедетто, 44; 1:1 – Пратто, 68; 2:1 – Кинтеро, 109; 3:1 – Мартинес, 121.

    Удаление: нет – Барриос, 92.

    Результат первого матча – 2:2

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2018 01:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 10 декабря 2018, 10:11

      С победой !

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 09:43

      Вот это матч. По своему накалу превзошел финал ЛЧ. У нас такого не увидишь.

      2
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      Рейтинг: +1389

      brhr 10 декабря 2018, 05:43

      С победой !!!

      1
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      Рейтинг: -9

      kolyaschukin 10 декабря 2018, 05:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://shortly.be/miopres

      -4
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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 10 декабря 2018, 01:16

      Ну нахер эту РПЛ, и ЛЧ, вот где настоящий футбол! Пересаживаюсь на чемпионат Аргентины и кубок Либертадорес)))
      Там может недостаток класса, но в отличии от европейского футбола, играют там душой и сердцем, ибо не засрано там всё ещё большими деньгами.

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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder > GoldPlayFIFARus9 10 декабря 2018, 06:12

      Я бы не сказал, что там недостаток класса судя по игре сегодня

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      Рейтинг: +12491

      DeStar 10 декабря 2018, 01:12

      Это было круто, особенно эмоции. Правда судья чудил капец. И КК ни за что по сути, и пенальти можно было ставить, какой нафиг свободный в штрафной?) ну нет, не тот случай же. Да и еще пенальти в ворота боки . когда вратарь снес игрока, какая там опасная игра если вратарь головой тебе выше колена летит, это его проблемы а не полевого игрока

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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 > DeStar 10 декабря 2018, 01:18

      Прямого контакта не было, но игрок защиты опасно выставлял прямую ногу, что могло повлечь за собой серьёзную травму, поэтому логичный свободный. А на счёт пенальти скажу так, я бы поставил, всё-таки игрок Ривера был 1-й на мяче и именно вратарь врезался, там опасной игры точно не было

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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder > GoldPlayFIFARus9 10 декабря 2018, 06:16

      Я смотрел матч и там было много моментов когда можно было прямой ногой сопернику отчибучить, но обошлось) но больше приколол момент когда до 2 доп времени вратарь боки тянул время, якобы колено, а после гола кинтеро, уже кипер ривера так же начал косить) супер матч, супер эмоции, перехожу тоже следить за аргентиной)

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