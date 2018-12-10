Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в ответном матче финала Кубка Либертадорес – 3:1.

Основное время завершилось вничью – 1:1. На 92-й минуте встречи футболисты «Боки» остались в меньшинстве после удаления хавбека Вилмара Барриоса. В дополнительное время на 109-й минуте полузащитник Хуан Кинтеро вывел «Ривер» вперед. На 121-й минуте форвард Гонсало Мартинес забил третий гол «Ривера».

По итогам двух матчей игра завершилась со счетом 5:3.

Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бенедетто, 44; 1:1 – Пратто, 68; 2:1 – Кинтеро, 109; 3:1 – Мартинес, 121.

Удаление: нет – Барриос, 92.

Результат первого матча – 2:2