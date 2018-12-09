Классон: «Недоволен ни содержанием игры с «Уфой», ни ее результатом. Могли выиграть 5:1»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Недоволен сегодня ни содержанием игры, ни ее результатом. У нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали. Такое случается иногда, когда мяч не хочет попадать в ворота, что бы ты ни делал.

Я не согласен с тем, что «Краснодару», чтобы заиграть, нужно пропустить гол. У нас было несколько игр, где мы не пропускали первыми. Например, в матче с «Ростовом» мы забили два мяча и довольно хорошо играли.

У того факта, что мы не забили второй гол, было множество причин. В первую очередь это связано с хорошей игрой в обороне соперника. Они действовали самоотверженно, да и нам откровенно не везло. Если бы нам удалось хоть часть этих моментов реализовать, мы не только второй гол бы забили, но и закончили матч – 5:1. Такое в футболе случается, когда просто не забиваешь», – сказал Классон.