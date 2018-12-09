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    • Классон: «Недоволен ни содержанием игры с «Уфой», ни ее результатом. Могли выиграть 5:1»

    Классон: «Недоволен ни содержанием игры с «Уфой», ни ее результатом. Могли выиграть 5:1»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

    «Недоволен сегодня ни содержанием игры, ни ее результатом. У нас было много голевых моментов, но мы их не реализовали. Такое случается иногда, когда мяч не хочет попадать в ворота, что бы ты ни делал.

    Я не согласен с тем, что «Краснодару», чтобы заиграть, нужно пропустить гол. У нас было несколько игр, где мы не пропускали первыми. Например, в матче с «Ростовом» мы забили два мяча и довольно хорошо играли.

    У того факта, что мы не забили второй гол, было множество причин. В первую очередь это связано с хорошей игрой в обороне соперника. Они действовали самоотверженно, да и нам откровенно не везло. Если бы нам удалось хоть часть этих моментов реализовать, мы не только второй гол бы забили, но и закончили матч – 5:1. Такое в футболе случается, когда просто не забиваешь», – сказал Классон.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.12.2018 23:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 10 декабря 2018, 14:07

      ★●♥● ●♥●★ЖАЛЬ,ЧТО КРАСНОДАР НЕ ПОБЕДИЛ,НО ВСЕ ВПЕРЕДИ★●♥● ●♥●★УДАЧИ БЫКАМ ИЗ КРАСНОДАРА★●♥● ●♥●★

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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 09:25

      Результат нельзя назвать положительным. Но Краснодар на правильном пути.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 декабря 2018, 08:31

      много суеты...

      3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 10 декабря 2018, 06:40

      Классон, в России поговорка есть: если б бабушке х.. ,она б дедушкой была. Ты бы послушал,что про тебя на трибунах говорили.

      3
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 10 декабря 2018, 06:31

      Краснодар очень симпатичная команда, но все же не чемпионская. Оборона слабая, очень много провалов.Если Севилья не надает 5-1 или что-то подобное, то надают в плей-офф. Ни одна команда в этом году не показывает классной игры. В чемпионате СССР образца начала восьмидесятых те же Зенит, Краснодар и ЦСКА сегодняшнего образца плелись бы во второй десятке.

      0
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      Рейтинг: -9

      kolyaschukin 10 декабря 2018, 05:28

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      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 10 декабря 2018, 05:10

      А могли и проиграть. В концовке.

      2
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      Рейтинг: +660

      RUSARM 10 декабря 2018, 00:47

      Счет на табло!! А могли и сделали-боольшая разница!!!

      1
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