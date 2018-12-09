Бердыев: «Молодежь «Рубина» впервые вышла на поле и победила лидера»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат мачте 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

– Очень важные три очка. Они достались тяжело, но есть удовлетворение от результата.

– Много молодых в составе. Как это повлияло на игру?

– Благодарен всевышнему, что наши молодые игроки впервые вышли на поле и одержали победу на лидером. Заслуженным лидером.

Абдуллин попросил замену. Степанов вышел хорошо.

– Неожиданное решение по Бабурину.

– Почему оно неожиданное? Кто сильнее, тот играет. Бухаров болел долго, доверили Сагитову. Он сыграл хорошо.

– Сыграло ли в решении по Бабурину его прошлое?

– Нет. Он очень хорошо выглядит в тренировках. Мы его хотели выпустить уже в домашней игре против «Динамо». Он действительно лучше, причем тут место рождения?

«Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав