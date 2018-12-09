Бердыев: «Молодежь «Рубина» впервые вышла на поле и победила лидера»

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат мачте 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).
– Очень важные три очка. Они достались тяжело, но есть удовлетворение от результата.
– Много молодых в составе. Как это повлияло на игру?
– Благодарен всевышнему, что наши молодые игроки впервые вышли на поле и одержали победу на лидером. Заслуженным лидером.
Абдуллин попросил замену. Степанов вышел хорошо.
– Неожиданное решение по Бабурину.
– Почему оно неожиданное? Кто сильнее, тот играет. Бухаров болел долго, доверили Сагитову. Он сыграл хорошо.
– Сыграло ли в решении по Бабурину его прошлое?
– Нет. Он очень хорошо выглядит в тренировках. Мы его хотели выпустить уже в домашней игре против «Динамо». Он действительно лучше, причем тут место рождения?
«Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав