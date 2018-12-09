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    • Бердыев: «Молодежь «Рубина» впервые вышла на поле и победила лидера»

    Бердыев: «Молодежь «Рубина» впервые вышла на поле и победила лидера»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат мачте 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    – Очень важные три очка. Они достались тяжело, но есть удовлетворение от результата.

    – Много молодых в составе. Как это повлияло на игру?

    – Благодарен всевышнему, что наши молодые игроки впервые вышли на поле и одержали победу на лидером. Заслуженным лидером.
    Абдуллин попросил замену. Степанов вышел хорошо.

    – Неожиданное решение по Бабурину.

    – Почему оно неожиданное? Кто сильнее, тот играет. Бухаров болел долго, доверили Сагитову. Он сыграл хорошо.

    – Сыграло ли в решении по Бабурину его прошлое?

    – Нет. Он очень хорошо выглядит в тренировках. Мы его хотели выпустить уже в домашней игре против «Динамо». Он действительно лучше, причем тут место рождения?

    «Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав

    Источник: Sports.ru

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    09.12.2018 21:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -9

      kolyaschukin 10 декабря 2018, 05:27

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 декабря 2018, 00:18

      Значит хорошую молодежь воспитали!

      1
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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 9 декабря 2018, 22:03

      Да этого "лидера" не отпинал пока что только ленивый или невезучий. Как только Семак стал хернёй заниматься и ставить 5 защитников, ставя пол состава не на свои позиции, сразу же начали огребать от всех. Мне очень печально видеть такую "игру". Надеюсь за эти 2 месяца перерыва всё капитально изменится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 декабря 2018, 22:03

      Что сказать? Молодцы,преподали миллионерам,утерли им нос.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 > владимир миронов 9 декабря 2018, 22:05

      Ой мляяя, опять эта петушня про миллионы. Одни миллионеры сделали других миллионеров, ну вот теперь те миллионеры у которых на несколько десятков миллионов больше узнают всю мощь миллионеров по "беднее"

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 21:48

      Эффект неожиданности сработал,как и в матче за суперкубок ЦСКА.Но постоянно так не может быть.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 21:48

      Курбану респект за науку и удачи в весенней части чемпионата России.

      9
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