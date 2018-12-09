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    • Дзюба – о составителях календаря РПЛ: «Какой-то сказочный товарищ сидел, пил мохито, и его припекло немножко?»

    Дзюба – о составителях календаря РПЛ: «Какой-то сказочный товарищ сидел, пил мохито, и его припекло немножко?»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал составителей календаря матчей РПЛ.

    – Пару дней назад Луиш Нету удивился, что «Краснодар» пять матчей подряд играет дома. Вы – нет?

    – Меня это тоже удивило: одним почему-то переносят матчи, а другим – нет. А тут еще эту фразу услышал: «Когда мы составляли календарь, то было тепло». Ее, конечно, сказочный товарищ произнес. И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю…

    Все знают, что «Газпром Арена» – с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с «Арсеналом» можно было проводить в Туле, а второй – в декабре – у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем. Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря – это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать.

    На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав после 16-ти туров 34 очка.

    Нету: «Не знаю, почему «Краснодар» проводит дома пять игр подряд»

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2018 16:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 10 декабря 2018, 07:06

      Был летний календарь в СССР и всех все устраивало, но мы решили гнаться за Европой ))).

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 декабря 2018, 21:57

      Сколько лет разговоров о ни о чем.Как сидели вверху безголовые,так они и сидят.А мы на кухнях будем ля-ляя. В итоге страдает весь наш футбол.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 21:47

      Сынок,а ты об этом группен-руководителя Миллера спроси,он ведь оплачивает безделье кучи чиновников,согласовывавших и подписывавших календарь!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 декабря 2018, 21:21

      Этот дебил учился по американской программе и сдавал ЕГЭ...

      1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 9 декабря 2018, 19:48

      начало года обещает быть интересным 3марта на выезде с уралом))на каменном поле при -20 побегают веселуха да и только)

      0
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      Рейтинг: +67996

      portero 9 декабря 2018, 18:50

      Дзюба это вопрос к получателям бабла в Зените , там числится пол тысячи человек(это кроме тренеров и обслуги команды именно чинуш) и никто не отстаивает интересы клуба, только участие в распиле бабла.

      3
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      Рейтинг: +2422

      baden69 9 декабря 2018, 18:45

      Артем абсолютно прав! К сожалению, у нас эти сказочные .... руководят всем футболом в стране, да и не только футболом...!

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 декабря 2018, 18:35

      Как бы я к Дзюбе не относился, но в данном вопросе он прав.
      Составители календаря действительно сказочные .............

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      Рейтинг: +176

      Мудакам 9 декабря 2018, 18:02

      и то ясно!

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 9 декабря 2018, 17:54

      В этот раз он прав. Всегда надо учитывать множество факторов, в том числе и погодные!

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