Дзюба – о составителях календаря РПЛ: «Какой-то сказочный товарищ сидел, пил мохито, и его припекло немножко?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал составителей календаря матчей РПЛ.

– Пару дней назад Луиш Нету удивился, что «Краснодар» пять матчей подряд играет дома. Вы – нет?

– Меня это тоже удивило: одним почему-то переносят матчи, а другим – нет. А тут еще эту фразу услышал: «Когда мы составляли календарь, то было тепло». Ее, конечно, сказочный товарищ произнес. И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю…

Все знают, что «Газпром Арена» – с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с «Арсеналом» можно было проводить в Туле, а второй – в декабре – у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем. Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря – это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав после 16-ти туров 34 очка.

Нету: «Не знаю, почему «Краснодар» проводит дома пять игр подряд»