Дзюба: «Думаю, против нас «Рубин» поставит приличный «автобус»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

– «Рубин» сыграет от обороны?

– Приличный «автобус», думаю, поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл – 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем – тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит.

Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более «Краснодар» у «Уфы» скорее всего выиграет. «Быки» на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки.

Матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.