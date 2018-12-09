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    • Дзюба: «Думаю, против нас «Рубин» поставит приличный «автобус»

    Дзюба: «Думаю, против нас «Рубин» поставит приличный «автобус»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

    – «Рубин» сыграет от обороны?

    – Приличный «автобус», думаю, поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл – 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем – тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит.

    Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более «Краснодар» у «Уфы» скорее всего выиграет. «Быки» на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки.

    Матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2018 16:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 9 декабря 2018, 21:05

      Поздравляю полено! Автобус вас по имел!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +30

      Украина для Геев > Антон Спартак 9 декабря 2018, 21:37

      слыш ты.. мы вас так то тоже вас имели так что помолчал бы! Мы и зени будем иметь и вас поимеем в казани весной 2 раз за сезон!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 9 декабря 2018, 20:09

      Даже на заявку не попал! И пока вас автобус, вас имеет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 9 декабря 2018, 20:07

      Когда же он заткнётся! Игрочишка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 9 декабря 2018, 20:07

      Как ******* это бревно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 9 декабря 2018, 19:59

      дебил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев > Украина для Геев 9 декабря 2018, 20:00

      а потом глору зенита же будут реально так говорить! а их ой как много раз стадион всегда на любой матч заполняется!
      Станиславский бы сказал не верю что может быть столько болельщиков у фк клуба

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 17:52

      Надо учится вскрывать автобус как консервную банку.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 17:31

      И "автобус" можно объезжать, если будет скорость в командной игре и быстрые фланговые атаки.

      3
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 9 декабря 2018, 17:19

      что то игрочишка сегодня разговорился

      2
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