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    • «Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

    «Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во время летнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.

    Лондонская команда, скорее всего, продаст форварда, чтобы покрыть затраты на строительство стадиона. «Барселона» видит в Кейне замену Луису Суаресу.

    В этом сезоне нападающий провел в АПЛ 15 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Daily Star

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    09.12.2018 12:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 декабря 2018, 13:40

      нап хороший ! Но не для игровой схемы барсы. для реала в самый раз.

      0
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      Рейтинг: +12491

      DeStar > dinar7777dinar 9 декабря 2018, 15:56

      да.. не формат для барсы совершенно.. из апл условный стерлинг например, может салах даже более подходящий игрок. Кейн как раз для Реала, баварии той же

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 9 декабря 2018, 16:43

      так да ! любим играть низом !!

      0
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      Рейтинг: +12491

      DeStar > dinar7777dinar 9 декабря 2018, 17:27

      низом, быстрые короткие пасы. техника. А это как бы не про кейна.

      1
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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 9 декабря 2018, 13:03

      Что-то маловато миллионов, он же так результативно бьёт пенальти! Или его фамилия нужна для торговли футболками?!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 декабря 2018, 12:58

      Крутовато

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 декабря 2018, 12:40

      кейн бревно - за что 200 лимонов?

      2
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 9 декабря 2018, 12:33

      Как помню в Барсе все играли "подвижные" нападающие, а не столбы и тем более за последние 2 недели этот уже 13 игрок которого покупает Барса зимой

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 декабря 2018, 12:32

      Лутче двоих голланцев у аякс купит... и физрука поменять

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > de bruyne 9 декабря 2018, 13:41

      надо возвращать гвардиолу !

      0
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 9 декабря 2018, 12:30

      Не заиграет

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 декабря 2018, 12:19

      Как по мне, Кейн по типажу и стилю игры не подходит Барсе. Кейн больше подойдет Баварии, Реалу, Юве или Челси

      7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Lester84 9 декабря 2018, 13:41

      абсолютно согласен !

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