«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во время летнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.

Лондонская команда, скорее всего, продаст форварда, чтобы покрыть затраты на строительство стадиона. «Барселона» видит в Кейне замену Луису Суаресу.

В этом сезоне нападающий провел в АПЛ 15 матчей, забил девять голов и отдал две результативные передачи.