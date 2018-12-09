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    • Президент «Урала»: «У наших игроков тепличные условия. Если Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться?»

    Президент «Урала»: «У наших игроков тепличные условия. Если Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о проблеме российского футбола, которая его беспокоит. Функционеру не нравится, что наши игроки не едут за рубеж.

    «У нас никто не едет за рубеж. Мы создали игрокам тепличные условия. Если Денису Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться? А вы сделайте так, чтобы молодые, талантливые ребята пробовали свои силы в Европе. Не балуйте их контрактами! А то у нас только Головин поехал за рубеж.

    Я так считаю: ребята, заиграли в России, заработали что-то, пожалуйста, езжайте в Европу! Всем же будет от этого хорошо. Мы будем только развиваться. Раньше в ходу была поговорка: кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет. Прежние поколения и выпить могли, и сыграть здорово. А сейчас... Они, вроде как, и не пьют толком», – сказал Иванов.

    Уральцы в таблице РПЛ идут восьмыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2018 11:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 15:07

      Когда имеются такие контракты ,желания ехать куда то в Европу не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 9 декабря 2018, 14:34

      Г***н получает 15 миллионов в месяц.
      Обыкновенный рабочий столько за всю жизнь зарабатывает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 9 декабря 2018, 13:39

      нас и здесь не плохо кормят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      sined1951 9 декабря 2018, 13:25

      Можно подумать, что наших игроков массово приглашают в другие страны. Там все занято балканцами, а наши не нужны. Этому президенту пора бы это знать, а не трепать языком.

      -1
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 9 декабря 2018, 12:55

      президенту Урала логичнее было бы говорить про своих игроков, не вмешивая в разговор игроков Спартака, какое тебе до них дело? хочешь отправлять в Европу своих не пьющих и не курящих Годзюра и Брызгалова - флаг тебе в руки))) нечего им создавать здесь "тепличные условия"... руки в ноги - и в Европу)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > JTherry 9 декабря 2018, 13:04

      Так он и не вмешивает в разговор спартаковцев. Ну а если для тебя иуда Глушаков спартаковец - то флаг тебе в руки...
      Правильно сказал он всё.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 9 декабря 2018, 12:40

      у нас в РФПЛ уже двое бедолаг и выпили и покурили

      4
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    • ...
      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 9 декабря 2018, 12:30

      Вот и платят Глушакову 15 лямов , чтоб на выпить, покурить, и девочек хватило!!!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 9 декабря 2018, 12:14

      И не курят и не пьют и по мячу не попадут.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 11:29

      Не пьют толком и играют также...

      1
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