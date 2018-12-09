Президент «Урала»: «У наших игроков тепличные условия. Если Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о проблеме российского футбола, которая его беспокоит. Функционеру не нравится, что наши игроки не едут за рубеж.

«У нас никто не едет за рубеж. Мы создали игрокам тепличные условия. Если Денису Глушакову платят 15 миллионов в месяц, зачем ему куда-то срываться? А вы сделайте так, чтобы молодые, талантливые ребята пробовали свои силы в Европе. Не балуйте их контрактами! А то у нас только Головин поехал за рубеж.

Я так считаю: ребята, заиграли в России, заработали что-то, пожалуйста, езжайте в Европу! Всем же будет от этого хорошо. Мы будем только развиваться. Раньше в ходу была поговорка: кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет. Прежние поколения и выпить могли, и сыграть здорово. А сейчас... Они, вроде как, и не пьют толком», – сказал Иванов.

Уральцы в таблице РПЛ идут восьмыми.