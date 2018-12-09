В матче «Лацио» – «Сампдория» забили самый поздний гол Серии А за последние 15 лет

В игре 15 тура Серии А между «Лацио» и «Сампдорией» (2:2) генуэзцы ушли от поражения на 90+9 минуте. Это самый поздний гол турнира с сезона-2003/04.

Его забил вышедший на замену Риккардо Сапонара. Трансферная стоимость футболиста – 9 миллионов евро.

Если «Лацио» после матча продолжил идти в зоне Лиги Европы, то «Сампдория» отстает от нее на одно очко.