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    • В матче «Лацио» – «Сампдория» забили самый поздний гол Серии А за последние 15 лет

    В матче «Лацио» – «Сампдория» забили самый поздний гол Серии А за последние 15 лет

    В игре 15 тура Серии А между «Лацио» и «Сампдорией» (2:2) генуэзцы ушли от поражения на 90+9 минуте. Это самый поздний гол турнира с сезона-2003/04.

    Его забил вышедший на замену Риккардо Сапонара. Трансферная стоимость футболиста – 9 миллионов евро.

    Если «Лацио» после матча продолжил идти в зоне Лиги Европы, то «Сампдория» отстает от нее на одно очко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2018 09:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1364

      МВС 9 декабря 2018, 12:31

      Удивительный матч.за 12 минут до конца Лацио сравнивает счёт,на 95 минуте после просмотра видеоповтора с пенальти выходит вперёд,а на 99 минуте пропускает от Сапонары,который забил его в лучших традициях Ибры.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 11:09

      Что же там за игра была, что столько компенсированного времени добавлено ?...

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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 12:05

      Как это: Вы не смотрели? А как же поддерживать уровень спортивной эрудиции?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 декабря 2018, 14:39

      Ты, сынок, так и не догоняешь значения слова спортивный эрудит. Зачем вам смотреть футбол, таким как ты, если вы в нём ни петь, ни читать. Я помимо футбола смотрю гандбол, биатлон, баскет и волейбол сейчас. Футбол выбираю наиболее интересные для меня игры. Даже, если бы я смотрел 24 ч. в сутки спорт, всего не охватить. А у меня ещё есть и другие интересы и самое главное годовалая внучка. А ты так и останешься на своём дворовом уровне с дешёвыми подколками.

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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 15:01

      Снукер не смотрите?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 декабря 2018, 15:05

      Уже лет 15 не смотрю как и хоккей после развала Союза... Изредка сборную смотрю на ЧМ и ОИ.

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      vladik12 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 15:37

      А чем хоккей отвратил от себя?

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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 15:38

      И где 15 лет назад Вы смотрели снукер?)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 декабря 2018, 16:18

      Снукер с 90-х шёл если правильно помню на РЕН ТВ, потом был такой канал 7 ТВ там много спорта было, но в основном зимнего, а на Евроспорте тогда и сейчас показывают, как и на Евроспорте-2. Хоккей как-то постепенно стал реже смотреть пока и отвык. А в СССР его смотрел наравне с футболом. И с уроков школьных срывался ещё в 4-ом классе, чтобы посмотреть матч СССР-Чехословакия в1964г с ОИ в Инсбруке. ))) С возрастом уже как-то приходится выбирать, что смотреть. Есть не проходящая любовь, а к чему-то уже остываешь.))) Я и фигурное катание смотрю только одиночное катание, а пары и танцы очень редко.

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