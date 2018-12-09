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    • Червиченко – об игре «Спартака» при Кононове: «Дохлого таскают по кладбищу. Команда ничего не показывает»

    Червиченко – об игре «Спартака» при Кононове: «Дохлого таскают по кладбищу. Команда ничего не показывает»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды при главном тренере Олеге Кононове. Он пришел в стан красно-белых в прошлом месяце.

    «Кононов? Если мы ставим вопрос Массимо Каррера или Кононов, то я считаю назначение неправильным. При Кононове команда стала ужасно смотреться. Все уныло и неинтересно. Победы за счeт фарта. Где-то помогают арбитры. Странно бы было, если «Спартак» не победил бы при судье Владиславе Безбородове.

    Ну, а если говорить не о результате, то команда стала играть хуже, медленнее и совершенно ничего не показывает. Дохлого таскают по кладбищу, вот и все», – сказал экс-функционер.

    «Спартак» отстает от лидера РПЛ на шесть очков.

    Источник: Sport24

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    09.12.2018 08:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 9 декабря 2018, 17:52

      Андрей Владимирович Червиченко, он же Червь (порождён 23 декабря 1966 года) – препоганый ростовский гешефтмахер, в лихие девяностые тесно аффилированный со структурами "Лукойла" и приползший в Народную Команду на рубеже тысячелетий, дабы обратить её в прах, тлен и небытие. Отдельные спиритисты склонны объяснять подобные злонамерения возможным происхождением Андрея Владимирыча от спермической эктоплазмы злейшего врага Красно-Белых – проклятого Берия, ибо Червь появился на свет именно 23 декабря – в день, когда всё прогрессивное человечество отмечает смерть кровавого сталинского опричника.
      В 2000 году Червиченко каким-то непостижимым образом сумел втереться в доверие к потерявшему бдительность блаженному Романцеву и был назначен вице-президентом "Спартака", отвечающим за финансовую политику клуба. Плотно присосавшись к казне Народной Команды, Червь развил весьма бурную трансферную деятельность, результатом которой стало приобретение целого легиона хороших мукунок.)))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 9 декабря 2018, 14:40

      Когда Спартак выигрывает у него жыр бурлит! Ещё пару матчей и он взорвётся как вулкан)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 декабря 2018, 14:25

      очень злой и плохой человек на планете Земля . Вот и передайте ему бомбардир .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 9 декабря 2018, 13:05

      почему мнение Червиченко так важно для СМИ? он же в футболе "не копенгаген", близко рядом не лежал... вот в кладбищенских вопросах - это к нему))) тут он впереди планеты всей: и подскажет, и откопает, если сильно попросите, и свои пять копеек бросит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Сержтир 9 декабря 2018, 12:51

      Эта мание ненависти порядком надоела.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3311

      Опорник84 9 декабря 2018, 12:45

      Вот баклан! Тошно читать мысли гениального президента!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 9 декабря 2018, 11:58

      С каких пор у "Бывших" спрашивать мнение стало актуальным? Очевидно некомпетентное и деструктивно-субъективное мнение. Бредовые вырезки из низкосортных интервью стали для Бомбардира трендом. Грустно

      5
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    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 9 декабря 2018, 11:55

      ну и пусть...за то судьям есть себя где проявить...вытащат и мёртвого...не в чемпионы так повыше в таблицу...ну..как всегда...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 декабря 2018, 11:39

      то есть это все равно что тебя по фитнес и спорт залам таскать ...

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 9 декабря 2018, 11:13

      никто не в курсе откуда так воняет червятиной... аж тошно

      1
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