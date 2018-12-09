Червиченко – об игре «Спартака» при Кононове: «Дохлого таскают по кладбищу. Команда ничего не показывает»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды при главном тренере Олеге Кононове. Он пришел в стан красно-белых в прошлом месяце.

«Кононов? Если мы ставим вопрос Массимо Каррера или Кононов, то я считаю назначение неправильным. При Кононове команда стала ужасно смотреться. Все уныло и неинтересно. Победы за счeт фарта. Где-то помогают арбитры. Странно бы было, если «Спартак» не победил бы при судье Владиславе Безбородове.

Ну, а если говорить не о результате, то команда стала играть хуже, медленнее и совершенно ничего не показывает. Дохлого таскают по кладбищу, вот и все», – сказал экс-функционер.

«Спартак» отстает от лидера РПЛ на шесть очков.