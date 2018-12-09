Червиченко – об игре «Спартака» при Кононове: «Дохлого таскают по кладбищу. Команда ничего не показывает»

Андрей Владимирович Червиченко, он же Червь (порождён 23 декабря 1966 года) – препоганый ростовский гешефтмахер, в лихие девяностые тесно аффилированный со структурами "Лукойла" и приползший в Народную Команду на рубеже тысячелетий, дабы обратить её в прах, тлен и небытие. Отдельные спиритисты склонны объяснять подобные злонамерения возможным происхождением Андрея Владимирыча от спермической эктоплазмы злейшего врага Красно-Белых – проклятого Берия, ибо Червь появился на свет именно 23 декабря – в день, когда всё прогрессивное человечество отмечает смерть кровавого сталинского опричника.
В 2000 году Червиченко каким-то непостижимым образом сумел втереться в доверие к потерявшему бдительность блаженному Романцеву и был назначен вице-президентом "Спартака", отвечающим за финансовую политику клуба. Плотно присосавшись к казне Народной Команды, Червь развил весьма бурную трансферную деятельность, результатом которой стало приобретение целого легиона хороших мукунок.)))))))))))))
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды при главном тренере Олеге Кононове. Он пришел в стан красно-белых в прошлом месяце.
«Кононов? Если мы ставим вопрос Массимо Каррера или Кононов, то я считаю назначение неправильным. При Кононове команда стала ужасно смотреться. Все уныло и неинтересно. Победы за счeт фарта. Где-то помогают арбитры. Странно бы было, если «Спартак» не победил бы при судье Владиславе Безбородове.
Ну, а если говорить не о результате, то команда стала играть хуже, медленнее и совершенно ничего не показывает. Дохлого таскают по кладбищу, вот и все», – сказал экс-функционер.
«Спартак» отстает от лидера РПЛ на шесть очков.