Адиев – о помощи «Анжи»: «Вроде бы что-то дали, но стало еще тяжелее»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что финансовая помощь в клуб поступила, но пользы не принесла. Известно: дагестанцы доиграют сезон РПЛ до конца.

«Анжи» — один из символов, который характеризует Дагестан. Мне вчера звонили корреспонденты и спрашивали, дали ли нам деньги. Стыдно даже на это отвечать. Вроде бы дали что-то, а стало еще тяжелее. Цифры смешные», – считает тренер.

Махачкалинцы лишь по дополнительным показателям идут в зоне прямого вылета.