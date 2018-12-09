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    • Адиев – о помощи «Анжи»: «Вроде бы что-то дали, но стало еще тяжелее»

    Адиев – о помощи «Анжи»: «Вроде бы что-то дали, но стало еще тяжелее»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что финансовая помощь в клуб поступила, но пользы не принесла. Известно: дагестанцы доиграют сезон РПЛ до конца.

    «Анжи» — один из символов, который характеризует Дагестан. Мне вчера звонили корреспонденты и спрашивали, дали ли нам деньги. Стыдно даже на это отвечать. Вроде бы дали что-то, а стало еще тяжелее. Цифры смешные», – считает тренер.

    Махачкалинцы лишь по дополнительным показателям идут в зоне прямого вылета.

    Источник: Sport24

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    09.12.2018 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 9 декабря 2018, 13:19

      Почему вообще вам кто-то что-то должен давать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 11:05

      Тем кто не зарабатывает, а получает и ждёт, что дадут, всегда будет мало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      ЭкспертФутбола 9 декабря 2018, 09:47

      может вам закрытся и заявить клуб во 2 лигу? а тебе лично разорвать контракт и пойти тренировать другую команду

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 9 декабря 2018, 09:07

      Как так не было денег плохо, а с деньгами ещё хуже , значит вам деньги не нужны

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 9 декабря 2018, 08:20

      Какая-то бездонная чаша.

      0
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