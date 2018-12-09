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    • Тренер «Анжи» Адиев: «Благодарен» руководству Дагестана. Оно много говорило и ничего не сделало»

    Тренер «Анжи» Адиев: «Благодарен» руководству Дагестана. Оно много говорило и ничего не сделало»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что руководство Дагестана не помогает команде. Тем не менее, на этой неделе было подтверждено: махачкалинцы сезон РПЛ доиграют.

    «Мне сложно говорить, есть ли у «Анжи» завтрашний день. Этот клуб воспитал меня как игрока и воспитывает как тренера сейчас. Видеть все, что происходит — это очень сложно.

    В этой связи хочу сказать: я безмерно «благодарен» правительству Дагестана за то, что они много говорили и ничего не сделали. Благодаря их бездействию мы поняли свою цену, это самое ценное. В этих условиях и при этом холодном отношении мы доказывали свою состоятельность», – сказал Адиев.

    «Анжи» лишь по дополнительным показателям идет в зоне прямого вылета.

    Источник: Sport24

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    09.12.2018 07:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 10:56

      Молодец!Джигит!

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 9 декабря 2018, 07:45

      Да пускай закрывается. Одной помойкой в российском футболе меньше будет

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Евгений П 9 декабря 2018, 10:58

      Скандальный,хоть и богатый, "Спартак" тоже будем закрывать? И так уж все команды и игра-"на одно рыло".

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      Рейтинг: +14

      Schahr78 9 декабря 2018, 07:44

      За очень многое нужно безмерно «поблагодарить» пришельцам в Дагестан !!! А мы молчим ...., почему-то !!!

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