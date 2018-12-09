Тренер «Анжи» Адиев: «Благодарен» руководству Дагестана. Оно много говорило и ничего не сделало»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что руководство Дагестана не помогает команде. Тем не менее, на этой неделе было подтверждено: махачкалинцы сезон РПЛ доиграют.

«Мне сложно говорить, есть ли у «Анжи» завтрашний день. Этот клуб воспитал меня как игрока и воспитывает как тренера сейчас. Видеть все, что происходит — это очень сложно.

В этой связи хочу сказать: я безмерно «благодарен» правительству Дагестана за то, что они много говорили и ничего не сделали. Благодаря их бездействию мы поняли свою цену, это самое ценное. В этих условиях и при этом холодном отношении мы доказывали свою состоятельность», – сказал Адиев.

«Анжи» лишь по дополнительным показателям идет в зоне прямого вылета.