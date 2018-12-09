Кононов: «Мы многое успели сделать за короткое время»  

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Анжи» (3:0).

– В целом всегда хочется большего, но я хочу поблагодарить всю команду, тренерский штаб, весь клуб за прошедшие матчи, которые мы проводили в тяжелом графике. И успели сделать за это короткое время многое. Уходим на паузу в чемпионате на четвертом месте. А впереди у нас очень важный матч в Испании, который определит, будем ли мы дальше играть и побеждать в Лиге Европы.

– После матча с «Локомотивом» вы сказали, что пока «Спартак» выполняет только 20 процентов от того, чего вы ждете. А теперь сколько?

– Теперь 25 процентов. В идеале «Спартак» должен играть таким образом, чтобы больше атаковать, держать мяч. А это невозможно без четко организованной обороны. Команда должна досконально знать, как ей действовать в защите. Нужна колоссальная концентрация, чтобы максимально быстро возвращать мяч в случае потери. Иначе никаких комбинаций получаться не будет.

Сейчас мы заложили фундамент, но работы еще много.

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