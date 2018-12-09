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    Кононов: «Мы многое успели сделать за короткое время»  

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ против «Анжи» (3:0).

    – В целом всегда хочется большего, но я хочу поблагодарить всю команду, тренерский штаб, весь клуб за прошедшие матчи, которые мы проводили в тяжелом графике. И успели сделать за это короткое время многое. Уходим на паузу в чемпионате на четвертом месте. А впереди у нас очень важный матч в Испании, который определит, будем ли мы дальше играть и побеждать в Лиге Европы.

    – После матча с «Локомотивом» вы сказали, что пока «Спартак» выполняет только 20 процентов от того, чего вы ждете. А теперь сколько?

    – Теперь 25 процентов. В идеале «Спартак» должен играть таким образом, чтобы больше атаковать, держать мяч. А это невозможно без четко организованной обороны. Команда должна досконально знать, как ей действовать в защите. Нужна колоссальная концентрация, чтобы максимально быстро возвращать мяч в случае потери. Иначе никаких комбинаций получаться не будет.

    Сейчас мы заложили фундамент, но работы еще много.

    Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    09.12.2018 00:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 12:05

      Работать еще есть над чем. Не может пока Спартак длительное время контролировать мяч. Очень много не вынужденных потерь и брака в передачах.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 декабря 2018, 10:32

      Пока ничего не сделал сам. Каррера рулит!!!

      3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 9 декабря 2018, 09:23

      Окно как всегда кстати. Вот после перерыва и посмотрим, что наработано!

      2
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 9 декабря 2018, 06:13

      Подтверждайте все в играх , удачи !

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 декабря 2018, 05:49

      прогресс есть конечно но еще много надо шлифовать команду

      3
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      Рейтинг: +71

      jeka7777777 9 декабря 2018, 04:59

      Да просто команда взбодрилась по приходу нового тренера
      А остальное весной покажешь какой ты специалист

      3
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 9 декабря 2018, 02:17

      Хорошо, что так закончили этот отрезок чемпионата.
      Все разговоры будем говорить после зимней паузы.

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2018, 01:22

      После скандала с судьями и чисткой от коммерсов в команде наступает период оздоровления.
      Спартак и Ко, играй на радость Родине, побеждай в ЕВРОтурнирах.
      Ещё - фанатов поставь в стойло, а то ведут себя как цветные свиньи...

      1
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 9 декабря 2018, 01:11

      Как не печально но в Испании походу дело Московские клубы будут биты! В ЛЧ и ЛЕ, но желаю им только ПОБЕДЫ!

      2
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      Рейтинг: +3438

      violator20 9 декабря 2018, 00:56

      Ну а теперь от слов к делу!) Весной будем оценивать твою работу, надеюсь оценка будет положительной.

      5
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