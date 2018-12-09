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    • Гвардиола: «Все хотят нас победить. Мы пытаемся стать чемпионами»

    Гвардиола: «Все хотят нас победить. Мы пытаемся стать чемпионами»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

    «Они смещались на левый фланг, и мы не могли это контролировать. Мы играли лучше, чем в другие дни, когда выигрывали.

    То, как мы играли в первом тайме, – невероятно. У соперника был минимум шансов, они забили во втором тайме.

    Для меня эмоциональный момент – видеть то, что делают мои игроки каждые три дня. Вот это уровень. Сегодня были великолепными, кроме 5-8 минут.

    Мы пытаемся стать чемпионами. Все нас хотят победить», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    09.12.2018 00:13
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