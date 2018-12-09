Гвардиола: «Все хотят нас победить. Мы пытаемся стать чемпионами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

«Они смещались на левый фланг, и мы не могли это контролировать. Мы играли лучше, чем в другие дни, когда выигрывали.

То, как мы играли в первом тайме, – невероятно. У соперника был минимум шансов, они забили во втором тайме.

Для меня эмоциональный момент – видеть то, что делают мои игроки каждые три дня. Вот это уровень. Сегодня были великолепными, кроме 5-8 минут.

Мы пытаемся стать чемпионами. Все нас хотят победить», – сказал Гвардиола.