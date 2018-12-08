Сарри: «Не просто обыграть «Манчестер Сити» или Гвардиолу. Рад победе»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0).

«Я очень рад победе, потому что обыграть «Манчестер Сити» или Хосепа Гвардиолу не просто. Я доволен настроем команды в этом матче.

Нам сложно находить мотивацию, но когда мы находим ее, мы становимся очень сильной командой. Сегодня мы играли с очень хорошим настроем, с агрессией.

Мои игроки должны продолжать играть так. У нас были проблемы в первые 30 минут, потому что Азар играл нападающего впервые, в защите мы тоже не были идеальными.

Мы хорошо начали второй тайм и заслужили победу», – сказал Сарри.

«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые в этом сезоне