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    • Сарри: «Не просто обыграть «Манчестер Сити» или Гвардиолу. Рад победе»

    Сарри: «Не просто обыграть «Манчестер Сити» или Гвардиолу. Рад победе»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0).

    «Я очень рад победе, потому что обыграть «Манчестер Сити» или Хосепа Гвардиолу не просто. Я доволен настроем команды в этом матче.

    Нам сложно находить мотивацию, но когда мы находим ее, мы становимся очень сильной командой. Сегодня мы играли с очень хорошим настроем, с агрессией.

    Мои игроки должны продолжать играть так. У нас были проблемы в первые 30 минут, потому что Азар играл нападающего впервые, в защите мы тоже не были идеальными.

    Мы хорошо начали второй тайм и заслужили победу», – сказал Сарри.

    «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые в этом сезоне

    Источник: BBC

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    08.12.2018 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 9 декабря 2018, 05:17

      Нам сложно находить мотивацию?

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