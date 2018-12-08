Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

«Неудачный день? Если вы о поражении, то вы не видели игру. «Челси» – хорошая команда с хорошими игроками, но первый тайм был невероятным, мы играли исключительно.

В целом мы играли потрясающе. Я ни о чем не сожалею, мы вышли и показали, что хотим выиграть. Мы создавали моменты. У них был только один за 44 минуты, и мы пропустили гол, порой такое случается», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые в этом сезоне