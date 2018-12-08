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    • Гвардиола – после поражения от «Челси»: «В целом мы играли потрясающе»

    Гвардиола – после поражения от «Челси»: «В целом мы играли потрясающе»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Челси» (0:2).

    «Неудачный день? Если вы о поражении, то вы не видели игру. «Челси» – хорошая команда с хорошими игроками, но первый тайм был невероятным, мы играли исключительно.

    В целом мы играли потрясающе. Я ни о чем не сожалею, мы вышли и показали, что хотим выиграть. Мы создавали моменты. У них был только один за 44 минуты, и мы пропустили гол, порой такое случается», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые в этом сезоне

    Источник: BBC

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    08.12.2018 23:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 11:43

      Справедливости ради надо отметить что Гвардиола здесь прав.

      1
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      Рейтинг: +172

      Каток по eggs 9 декабря 2018, 01:09

      вот она - тактика и стратегия БОЛЬШОГО спорта.
      Челси выставлен на продажу, - таки надо показать товар лицом.
      Игра была красивая.

      1
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 9 декабря 2018, 00:34

      Совсем не потрясающе выглядит теперь таблица, наверху Ливер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 декабря 2018, 00:31

      Где результат?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 8 декабря 2018, 23:22

      Реализация - признак класса, как говорится.

      Тренеруй лучше, Пепка.)))

      0
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