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    • Кононов: «Мы приближаемся к тому, чтобы играть в свой лучший футбол»

    Кононов: «Мы приближаемся к тому, чтобы играть в свой лучший футбол»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Анжи» (3:0).

    «Первые минуты были нервными, а потом мы стали играть более точно в передачах и провели свою атаку, в которой был назначен пенальти.

    Во втором тайме мы прибавили в розыгрыше мяча. Удача тоже была на нашей стороне, что мяч попал в руку игроку, также ребята хорошо вышли со скамейки.

    Погодные условия? Мы должны играть на любом поле и при любой погоде. На данный момент мы приближаемся к тому, чтобы играть в свой лучший футбол», – сказа Кононов

    .Загадка тура в РПЛ: верно ли дали пенальти «Спартаку»?

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2018 22:38
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 11:37

      Приближаться к своему лучшему футболу можно сколько угодно.Хорошей проверкой будет ближайшая игра в Испании.

      5
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      Рейтинг: +1498

      GM 9 декабря 2018, 10:44

      Вот жеж несчастье - только начали приближаться к своей лучшей игре и тут зимний перерыв. Ай-яй, а так бы всех порвали, ага :)

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 декабря 2018, 06:32

      Судя по игре этого не скажешь, лучшего футбола не видно

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 декабря 2018, 00:50

      Если это то что хочет видеть Кононов, то на фиг его вообще брали ?
      Как по мне была игра 2-х команд уровня ФНЛ.Маленькие скорости, перепасовка в центре поля.Мы всё это практически при всех тренерах наблюдали.Как только соперник чуть увеличивал и без того слабый темп, как игроки сразу начинали нервничать и ошибаться.Боюсь, что при таком "приближении лучшего футбола", в Испании нас раскатают как бог черепаху.Возлагаю надежду только на то, что после перерыва в строй вернутся Фернандо, Зобнин и Жиго.Вот тогда пойдёт совсем другая пляска.

      5
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      ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun > vka1970 9 декабря 2018, 08:44

      Очень верно замечено. Меня тоже во время просмотра матча не покидало чувство что играют 2 дворовые команды. И боюсь в Испании нам ничего с такой "лучшей" игрой не светит.

      3
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 9 декабря 2018, 00:25

      стало ясно! Выигрывать надо как в недавнем чемпионстве - башлять и башлять судьям и победы придут!!!

      -1
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 9 декабря 2018, 00:24

      Поздравляем с победой! Но насчёт всего остального ты, Олег, погорячился, до лучшей игры, как до луны. И ещё дойдём ли мы вместе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 декабря 2018, 00:18

      Еще раз всех с победой. Теперь о качестве нашего футбола. Научились хорошо катать мяч около центральной линии, практически без потерь. А дальше? Практически нет мысли в атаке, игра "наобум". Надеюсь с возвращением Зобнина и Фернандо весной появится что-то реальное, а пока... это не спартаковский футбол! После сегодняшнего матча появилось еще больше опасений за игру в Испании(((

      7
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 9 декабря 2018, 00:11

      ты кто, кононов?? ты даже ни разу не спартаковец! не игрок,не тренер! куда ты,бляха-наха,приближаешься??

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Антон bx14e 9 декабря 2018, 03:44

      Чему может научить второклассник? Сложению, вычитанию? Для него самого вершина - устный счет до сотни. Про высшую математику он вообще не слышал. Примерно такой у Спартака тренер.

      2
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 9 декабря 2018, 00:02

      Ждемс.

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 9 декабря 2018, 00:02

      Давай-ка не беги впереди паровоза!!! игра далека от качественной! Анжи слаб.....да и в меньшинстве остался. Даже при игре в большинстве, мне игра Спартака не понравилась...

      6
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