Кононов: «Мы приближаемся к тому, чтобы играть в свой лучший футбол»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Анжи» (3:0).

«Первые минуты были нервными, а потом мы стали играть более точно в передачах и провели свою атаку, в которой был назначен пенальти.

Во втором тайме мы прибавили в розыгрыше мяча. Удача тоже была на нашей стороне, что мяч попал в руку игроку, также ребята хорошо вышли со скамейки.

Погодные условия? Мы должны играть на любом поле и при любой погоде. На данный момент мы приближаемся к тому, чтобы играть в свой лучший футбол», – сказа Кононов

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