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    Фернандеш: «Если дадут контракт, останусь в «Локомотиве» 

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о возможном уходе из клуба. Контакт футболиста с клубом заканчивается в июне 2019 года.

    – «Локомотив» закончил первую часть чемпионата в первой пятерке. Хороший результат?

    – Месяц назад были вторыми. Был период, когда «Локомотив» терял много очков.

    Это был крайне тяжелый период для всех нас. Надеюсь, во второй части чемпионата выступим лучше.

    – Вы остаетесь в «Локомотиве»?

    – Если дадут контракт, останусь. Никогда не знаешь, что произойдет в футболе.

    Пятиминутное чудо Фарфана принесло победу «Локо». Хотя сезон у игрока не клеится

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2018 21:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 10 декабря 2018, 00:20

      Видно, что он психует последние месяцы, видимо ситуация с контрактом давлеет. Возможно он хочет пожизненный контракт (года на 3-4). А это огромный риск для руководства, т.к. Хз в каком состоянии он будет даже на сл год. Я бы 1+1 предложил бы

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      Рейтинг: +975

      Mr Green 9 декабря 2018, 12:48

      не нужен, у нас хватает своей молодежи, кого надо выпускать. Тот же Антон Миранчук ничем не уступает. португальца надо было в конце прошлого сезона отправлять в турцию

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      Рейтинг: +269

      Vseok 9 декабря 2018, 00:30

      Думаю он хочет значительную прибавку к зп,что не нравится руководству клуба.К тому же ему уже 32 года.
      П.с. Как игрок техничный и продуктивный.

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      Рейтинг: +570

      avera 8 декабря 2018, 23:16

      Геркус, ау?

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 8 декабря 2018, 22:56

      На верное на перезаключить контракт он единственный который не боиться обыграть один во один

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      Рейтинг: +150

      Ganesse 8 декабря 2018, 21:34

      Дайте контракт Ману! Один из лучших игроков команды.

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev > Ganesse 8 декабря 2018, 22:54



      Дайте Ману контракт это единственный футболист в Локо который не боиться обыграт в один во один

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