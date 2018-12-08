Фернандеш: «Если дадут контракт, останусь в «Локомотиве» 

Видно, что он психует последние месяцы, видимо ситуация с контрактом давлеет. Возможно он хочет пожизненный контракт (года на 3-4). А это огромный риск для руководства, т.к. Хз в каком состоянии он будет даже на сл год. Я бы 1+1 предложил бы
Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о возможном уходе из клуба. Контакт футболиста с клубом заканчивается в июне 2019 года.
– «Локомотив» закончил первую часть чемпионата в первой пятерке. Хороший результат?
– Месяц назад были вторыми. Был период, когда «Локомотив» терял много очков.
Это был крайне тяжелый период для всех нас. Надеюсь, во второй части чемпионата выступим лучше.
– Вы остаетесь в «Локомотиве»?
– Если дадут контракт, останусь. Никогда не знаешь, что произойдет в футболе.
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