Фернандеш: «Если дадут контракт, останусь в «Локомотиве» 

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о возможном уходе из клуба. Контакт футболиста с клубом заканчивается в июне 2019 года.

– «Локомотив» закончил первую часть чемпионата в первой пятерке. Хороший результат?

– Месяц назад были вторыми. Был период, когда «Локомотив» терял много очков.

Это был крайне тяжелый период для всех нас. Надеюсь, во второй части чемпионата выступим лучше.

– Вы остаетесь в «Локомотиве»?

– Если дадут контракт, останусь. Никогда не знаешь, что произойдет в футболе.

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