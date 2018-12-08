Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против «Фулхэма» (4:1).

«Первый тайм был очень хорошим. Мы не оставили шансов «Фулхэму». Мы были сильны, агрессивны, действовали интенсивно. Порой это был красивый футбол. Первый тайм был идеальным.

Во втором тайме Раньери сделал две замены, которые улучшили ару его команды и создали нам проблемы, которых у нас не было в первом тайме. Также я думаю, что сказалась усталость некоторых моих игроков. Несколько факторов сделали второй тайм не настолько хорошим, как первый.

Нам нужно было это [победа – прим. «Бомбардира»]. Последние три матча мы не выигрывали, но и не проигрывали. Теперь у нас два матча на выезде и два матча дома. Посмотрим, сможем ли мы взять очки в этих играх», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками.