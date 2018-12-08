Кононов: «Сложно полноценно восстановить игроков после матча с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 17-го тура РПЛ против «Анжи» (0:0, первый тайм) рассказал о состоянии футболистов.

«Прошло два дня после матча с «Уралом», сложно игроков восстановить полноценно. Медицинский штаб сделал все, чтобы команда подошла к игре в хороших кондициях.

Много травмированных? Концовка года, у кого-то воспаление от предыдущих травм, и не исключаю, что смена тренировочного процесса повлекла за собой определенный риск», – сказал Кононов.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Анжи» и «Спартака».