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    • Кононов: «Сложно полноценно восстановить игроков после матча с «Уралом»

    Кононов: «Сложно полноценно восстановить игроков после матча с «Уралом»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 17-го тура РПЛ против «Анжи» (0:0, первый тайм) рассказал о состоянии футболистов.

    «Прошло два дня после матча с «Уралом», сложно игроков восстановить полноценно. Медицинский штаб сделал все, чтобы команда подошла к игре в хороших кондициях.

    Много травмированных? Концовка года, у кого-то воспаление от предыдущих травм, и не исключаю, что смена тренировочного процесса повлекла за собой определенный риск», – сказал Кононов.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Анжи» и «Спартака».

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2018 20:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 11:01

      Такие проблемы будут возникать всегда. Без ротации состава тут пожалуй не обойтись.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 9 декабря 2018, 02:28

      Два дня вполне достаточно для восстановления, если конечно не курить кальян и не пить в ночных барах.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2018, 22:59

      Ну что бы нибыло, моральный задел,небольшой, но есть!!!

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 декабря 2018, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да купят вам победу.мясо продажное

      -7
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 8 декабря 2018, 20:54

      Начинаем стелить соломку? Применяй ротацию. А то играют практически всегда одни и те же. А хорошие игроки типа Игнатова хиреют на лавке

      4
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 8 декабря 2018, 20:37

      Ты этого не говорил, мы этого не слышали! Это наши три очка!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY > sssrspartak 8 декабря 2018, 21:56

      С победой нас!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 декабря 2018, 20:32

      Это своего рода подстраховка Кононова от не удачного результата.Современные методы восстановления помогают полноценно это сделать за два дня, в профессиональном спорте тяжелые графики игр присутствуют всегда и кивать на это не профессионально.И что такое риск со сменой тренировочного процесса

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 20:24

      Понятное дело, но играть надо хоть на волевых в последнем матче.

      4
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