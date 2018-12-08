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    • Влашич – о третьем месте: «ЦСКА способен на большее. Есть шансы на титул»

    Влашич – о третьем месте: «ЦСКА способен на большее. Есть шансы на титул»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итог победе над «Енисеем» (2:1, 17-й тур РПЛ).

    «Не знаю, что произошло с ЦСКА во втором тайме, не знаю, что тут говорить. В первом тайме мы могли забивать пять мячей, а во втором мы просто перестали играть. У «Енисея» было много возможностей забить, был пенальти. Это были два разных тайма. В будущем нам нельзя позволять себе играть так плохо, как во втором тайме.

    Мы готовы к игре в Мадриде. Третье место перед перерывом? Мы можем больше, у нас были игры, где мы могли побеждать, но не брали три очка, например в матче с «Ростовом», где я не забил пенальти. Таких матчей было два или три в начале сезоне, когда у нас не хватало игроков, поэтому мы могли бы быть на втором или даже первом месте. Но третья строчка — тоже хорошо, у нас есть шансы на победу в чемпионате.

    Для меня лично эта часть сезона была хорошей, но я хочу развиваться и стать лучше в следующей части чемпионата. Останусь ли в ЦСКА? Посмотрим.

    Здорово, что болельщики уже трижды выбирали меня лучшим игроком матча. Приятно, когда узнают на улице. Но если быть откровенным, я бы отдал эти звания за победу всей команды. Самое главное — это общая победа», — сказал Влашич.

    Источник: Чемпионат

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    08.12.2018 18:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25055

      bset 9 декабря 2018, 01:45

      Если ЦСКА попадет в ЛЧ на следующий сезон, можно серьезно задуматься о том, чтобы остаться.

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      Рейтинг: +842

      vovan55 9 декабря 2018, 01:16

      да ты здесь пришёлся ко двору...уедешь - будешь лавку протирать... думай...

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