Влашич – о третьем месте: «ЦСКА способен на большее. Есть шансы на титул»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвел итог победе над «Енисеем» (2:1, 17-й тур РПЛ).

«Не знаю, что произошло с ЦСКА во втором тайме, не знаю, что тут говорить. В первом тайме мы могли забивать пять мячей, а во втором мы просто перестали играть. У «Енисея» было много возможностей забить, был пенальти. Это были два разных тайма. В будущем нам нельзя позволять себе играть так плохо, как во втором тайме.

Мы готовы к игре в Мадриде. Третье место перед перерывом? Мы можем больше, у нас были игры, где мы могли побеждать, но не брали три очка, например в матче с «Ростовом», где я не забил пенальти. Таких матчей было два или три в начале сезоне, когда у нас не хватало игроков, поэтому мы могли бы быть на втором или даже первом месте. Но третья строчка — тоже хорошо, у нас есть шансы на победу в чемпионате.

Для меня лично эта часть сезона была хорошей, но я хочу развиваться и стать лучше в следующей части чемпионата. Останусь ли в ЦСКА? Посмотрим.

Здорово, что болельщики уже трижды выбирали меня лучшим игроком матча. Приятно, когда узнают на улице. Но если быть откровенным, я бы отдал эти звания за победу всей команды. Самое главное — это общая победа», — сказал Влашич.