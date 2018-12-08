Аленичев назвал поражение от ЦСКА досадным

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог матчу с ЦСКА (1:2) в 17-м туре чемпионата России.

«Если говорить по игре, то мы очень плохо начали. Особенно первые 15—20 минут, когда соперник забил. Вышли взволнованные, скованные. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм провели, откровенно говоря, плохо.

В перерыве попытался успокоить ребят, сказал, что игру еще можно спасти. Попросил прийти в себя, сыграть острее в атаке и попытаться забить. Нам это удалось. После гола соперник оказался в растерянности, мы заработали пенальти, который, к сожалению, не смогли реализовать. Второй тайм провели агрессивно, качественно.

Досада от результата присутствует — мы могли свести эту игру к ничейному результату. Но теперь остаeтся пожелать успеха ЦСКА в ближайшей игре в Мадриде», — сказал специалист.

В начале второго тайма полузащитник красноярского клуба Валерий Кичин не реализовал пенальти.