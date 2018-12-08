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    Аленичев назвал поражение от ЦСКА досадным

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итог матчу с ЦСКА (1:2) в 17-м туре чемпионата России.

    «Если говорить по игре, то мы очень плохо начали. Особенно первые 15—20 минут, когда соперник забил. Вышли взволнованные, скованные. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм провели, откровенно говоря, плохо.

    В перерыве попытался успокоить ребят, сказал, что игру еще можно спасти. Попросил прийти в себя, сыграть острее в атаке и попытаться забить. Нам это удалось. После гола соперник оказался в растерянности, мы заработали пенальти, который, к сожалению, не смогли реализовать. Второй тайм провели агрессивно, качественно.

    Досада от результата присутствует — мы могли свести эту игру к ничейному результату. Но теперь остаeтся пожелать успеха ЦСКА в ближайшей игре в Мадриде», — сказал специалист.

    В начале второго тайма полузащитник красноярского клуба Валерий Кичин не реализовал пенальти.

    Источник: Чемпионат

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    08.12.2018 17:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 10:27

      Возможность сравнять счет была и неплохая.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 8 декабря 2018, 20:13

      Ничейка была бы справедливей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 8 декабря 2018, 18:30

      Первый гол ,грубая ошибка судьи.Фернандес врезался защитнику Енисея в спину.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 8 декабря 2018, 18:25

      Ничья больше подходит этому матчу)Ну а в Мадриде походу будет КИРДЫК!!))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > dil-1969@mail.ru 8 декабря 2018, 18:29

      Нормально там всё будет,штуки четыре огребут если упрутся.

      -2
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru > александр п 8 декабря 2018, 21:03

      точно-огребутся)))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 декабря 2018, 18:23

      игра не впечатлила. Енисей - молодцы, тренируйте пенальти.

      1
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 8 декабря 2018, 18:20

      Игра ЦСКА совсем никакая,во втором тайме мог бы и лохануться,Енисей во второй половине смотрелся лучше!))

      -2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 8 декабря 2018, 18:11

      непруха полнейшая...
      во второй части чампа рвать и метать, вылазить с днища...

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 8 декабря 2018, 17:57

      Да уж...

      -3
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