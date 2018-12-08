Яковлев и Корниленко сыграют впереди у «Крыльев Советов», Шомуродов и Сигурдарсон выйдут в атаке у «Ростова»

«Крылья Советов» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияилович, Антон, Яковлев, Корниленко.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

Игра «Крылья Советов» – «Ростов» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 12:30 по московскому времени.