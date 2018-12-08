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    • Яковлев и Корниленко сыграют впереди у «Крыльев Советов», Шомуродов и Сигурдарсон выйдут в атаке у «Ростова»

    Яковлев и Корниленко сыграют впереди у «Крыльев Советов», Шомуродов и Сигурдарсон выйдут в атаке у «Ростова»

    «Крылья Советов» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияилович, Антон, Яковлев, Корниленко.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Гацкан, Юсупов, Скопинцев, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

    Игра «Крылья Советов» – «Ростов» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 12:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    08.12.2018 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 декабря 2018, 11:42

      .Валера ....Убирай Зуева и ставь Гулиева ...В центре поля мотор нужен...

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