Бенитес: «Ньюкасл» может быть в топ-6 команд АПЛ»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес видит потенциал в своей команде. Он считает, что «сороки» способны находиться в шестерке лучших команд АПЛ.

«Я думаю, что эта команда может быть в шестерке лучших. Она легко может быть в восьмерке лучших. Когда я говорю легко, я подразумеваю только одну или две вещи.

Когда я решил приехать сюда, я сделал это потому, что увидел потенциал клуба, города, всего. Я все еще вижу то же самое», – сказал Бенитес.

После 15-ти туров «Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от шестой строчки на 10 очков.