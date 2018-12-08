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    Бенитес: «Ньюкасл» может быть в топ-6 команд АПЛ»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес видит потенциал в своей команде. Он считает, что «сороки» способны находиться в шестерке лучших команд АПЛ.

    «Я думаю, что эта команда может быть в шестерке лучших. Она легко может быть в восьмерке лучших. Когда я говорю легко, я подразумеваю только одну или две вещи.

    Когда я решил приехать сюда, я сделал это потому, что увидел потенциал клуба, города, всего. Я все еще вижу то же самое», – сказал Бенитес.

    После 15-ти туров «Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от шестой строчки на 10 очков.

    Источник: Sky Sports

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    08.12.2018 10:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 8 декабря 2018, 12:03

      Федун : Спартак легко может войти в 16 лучших РФПЛ...

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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 декабря 2018, 11:21

      каждый кулик свое болото..............

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