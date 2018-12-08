«Бавария» попытается купить Павара летом

По информации Le10Sport, «Бавария» все еще рассматривает возможность покупки и «Штутгарта» защитника Бенжамена Павара.

Мюнхенцы уже были связаны с французом в течение некоторого времени, но до сих пор футболист отклонял любые предложения.

Тем не менее, следующим «Бавария» планирует осуществить трансфер Павара и уже высвободила для его приобретения средства в своем бюджете.

В текущем сезоне Павар провел за «Штутгарт» в Бундеслиге 13 матчей. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два сезона.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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