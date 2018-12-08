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    «Бавария» попытается купить Павара летом

    По информации Le10Sport, «Бавария» все еще рассматривает возможность покупки и «Штутгарта» защитника Бенжамена Павара.

    Мюнхенцы уже были связаны с французом в течение некоторого времени, но до сих пор футболист отклонял любые предложения.

    Тем не менее, следующим «Бавария» планирует осуществить трансфер Павара и уже высвободила для его приобретения средства в своем бюджете.

    В текущем сезоне Павар провел за «Штутгарт» в Бундеслиге 13 матчей. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на два сезона.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Le10Sport

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    08.12.2018 08:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      Deisler 9 декабря 2018, 00:17

      Чего там пытаться? Есть фиксированная сумма отступных за игрока - 35 миллионов. Но зачем он нужен, если Боатенг останется с ЦЗ явный перебор.

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Deisler 9 декабря 2018, 20:37

      Боатенга гнать надо. Косячит очень уж много. Да и этот неособо то и нужен.

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      Рейтинг: +44

      Deisler > VReDNiY 10 декабря 2018, 15:03

      Согласен по Боатенгу, ему рэп-тусовки важнее, вот пусть и тусуется.

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