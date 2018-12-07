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    • Бывший врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок – вина тренерского штаба Карреры»

    Бывший врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок – вина тренерского штаба Карреры»

    Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен заявил, что в травмах игроков московского клуба виноват экс-главный тренер команды Массимо Каррера.

    Ранее защитник Андрей Ещенко порвал крестообразную связку колена. Срок восстановления игрока – около шести месяцев.

    «Это самая тяжелая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста. Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

    Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры. Новый тренер Олег Кононов только пришел, и он тут не при чем», – сказал Лю Хуншен.

    Источник: 360tv.ru

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    07.12.2018 23:50
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2018, 17:18

      А если серьезно, то Джано ушел лечиться еще при Ху, а парень до сих пор на ноги толком не встал! В АПЛ нагрузки в 3 раза больше, скорости то же, а китайская лига в срак.. Он еще лекции читать будет!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 декабря 2018, 17:11

      Короче, Сун Ху Вчай И Вынь Су Хим считае что Спартак стал чемпионом только благодаря ему!!!

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 15:36

      Если бы был этот Лю Хуншен хорошим специалистом из Спартака его бы не уволили. Теперь наверное хочет стать писателем.

      2
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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 8 декабря 2018, 13:39


      А еще доктор Лю под присягой подтвердит, что Каррера ему пистолет подбросил. А также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе !)))))

      3
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      Рейтинг: +800

      Театрал 8 декабря 2018, 11:02

      А ещё, это Каррера виноват в последней травме Зобнина! Не важно, что его в команде уже не было. Это ведь он дал разрешение после обследования на работу в общей группе и выходу на поле. Безграмотный медицинский штаб - бич Спартака. Вместе с Измайловым на выход

      3
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      Рейтинг: +307

      shpilman 8 декабря 2018, 09:29

      Каррера проработал дольше всех, до этого тренеры держались по 3-5 месяцев и там тоже кресты были!!!

      5
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 8 декабря 2018, 09:10

      Возможно,Каррера что-то,где-то недосмотрел,перегрузил и тд....,но,на кой икс,в команде врач?? Не доктор ли,должен контролировать состояние игроков? И давать рекомендации тренеру,кому послабление,кому напряг..

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 8 декабря 2018, 09:15

      Так Каррера и привёл своего доктора.

      2
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      Рейтинг: +307

      shpilman > александр п 8 декабря 2018, 09:28

      Вартапетова?) серьезно?)))

      4
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 > александр п 8 декабря 2018, 09:39

      Ты бы откровенную чушь не писал.
      Вартапетов как был начальником мед департамента, так и остался. Да и врачи, физиотерапевт и массажисты те же самые. Кого привел Каррера, так это тренера по реабилитации и диетолога.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 8 декабря 2018, 09:47

      А диетолог разве не доктор?

      2
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 > александр п 8 декабря 2018, 10:47

      Специалист по спортивному питанию Сара Фабрис, а точнее, диетолог-нутриционист. Фанатка плавания: в юности занималась им профессионально, а затем стала работать с пловцами, составляя для них программы питания. В частности, она помогала готовиться к лондонской Олимпиаде россиянам Евгению Коротышкину и Сергею Фесикову. Оба взяли на тех Играх свои единственные в жизни медали (серебряную и бронзовую соответственно). Вместе с не пришел и повар Вальтер Дри.
      В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего нашим поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся секретами технологии приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания. Нашел такую справку на просторах инета.
      Не знаю, насколько ее можно назвать доктором. Но если тебя интересуют глупые вопросы, то интернет тебе в помощь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > александр п 8 декабря 2018, 11:00

      От диет кресты не рвутся

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Театрал 8 декабря 2018, 13:34

      Если в диете не хватает каких то жизненно важных элементов или они не могут по каким то причинам усвоиться ,то запросто могут ослабнуть связки.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 8 декабря 2018, 13:40

      Вопрос почему так много травм крестов не глупый,должна быть какая то причина.У пловцов думаю травм крестов не бывает,не те нагрузки на связки.Что то команда Карреры делала не так.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 декабря 2018, 09:05

      - Да, Каррера вообще...! Карфаген разрушил!
      - Так это было задолго до него... В 146 году до нашей эры...
      - Разве? Ну, и долгожитель же, ... гад!
      :-)))

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 декабря 2018, 08:47

      Кресты летели у нескольких игроков Зенита, ЦСКА, как летят они и у футболистов других команд. Это издержки профессии. А причин может быть много. Несведущим лучше гуглить и больше читать специальную литературу, чем слушать "обиженных" из стана "Спартака"...

      9
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 декабря 2018, 09:54

      Кресты во всём мире у футболистов летят,только это единичные случаи,а тут эпидемия.Причём до Карреры её не было.Что то его команда сделала неправильно,Глушаков не просто так возмутился методикой тренировок,ещё весной.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 8 декабря 2018, 10:03

      Ты ещё со мной в медицине по спорь, блин Тебе задание, чтобы меня не отвлекал. Посчитай сколько игроков Зенита и ЦСКА травмировались по "крестам". Я уже не буду говорить при каких обстоятельствах. У каждого свои обязанности в клубе. Там есть тренеры по ОФП, медицинский штаб, а в Зените и специальный тренер реабилитолог и тем не менее травмы были и будут по крестам. Гугли травмы крестообразных связок коленного сустава и там есть причины. А мне воду не лей, я тут не просто эрудит, а профи.

      6
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      Рейтинг: +800

      Театрал > александр п 8 декабря 2018, 11:04

      Совсем истории не знаешь, было! А сколько их у коней за последний год? Там тоже Каррера виноват?

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 декабря 2018, 13:30

      Чего тут гуглить что крестов в Спартаке в два раза больше чем в других командах.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Театрал 8 декабря 2018, 13:50

      Сколько ,расскажи знаток?По моему в два раза меньше чем в Спартаке.

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      Рейтинг: +10744

      ivany4 8 декабря 2018, 08:45

      Уж сколько раз твердили миру, что знахарство и спортивная медицина разные вещи.
      Высказывания этого дохтора вполне понятны. На вопрос о функциональных кондициях игроков и него всегда был ответ - к играм готов. Опираясь на его рекомендации и работали тренера по физподготовке. Вспомните, чемпионский сезон, все бегали и 90 минут, и в дополнительное время. Только так добывается чемпионство, особенно когда любая команда ставит себе целью обыграть именно Спартак, а там трава не расти. А после чемпионского года, игроки праздновали и сами решили регулировать себе нагрузки. Это особенность нашего футбола. Еще Валера говорил, что менталитет игроков не на должном уровне, где каждый строго выполняет установку тренера. Вот и получается, игроки филонят на поле, не добегают, снижают темп игры. Тренеры видя такое увеличивают нагрузки. А тот же Лю, дает добро на это, без учета особенностей каждого игрока.
      Все хороши задним умом. Особенно когда теряют сладкое место. Вот только когда занимают должность ничего не видят и думают о другом.

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