Бывший врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок – вина тренерского штаба Карреры»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен заявил, что в травмах игроков московского клуба виноват экс-главный тренер команды Массимо Каррера.

Ранее защитник Андрей Ещенко порвал крестообразную связку колена. Срок восстановления игрока – около шести месяцев.

«Это самая тяжелая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста. Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры. Новый тренер Олег Кононов только пришел, и он тут не при чем», – сказал Лю Хуншен.