Боня – о жене Мамаева: «Она совсем психопатка. Пусть детьми своими занимается, а не по хирургам бегает»

Телеведущая Виктория Боня ответила Алане Мамаевой, жене полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее Мамаева заявила, что у ее мужа была интимная связь с Боней.

«Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу!

Я дружу с Кокориным и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает.

Бедные дети в шесть лет двух слов связать не могут – ни один, ни другой. Бедные!» – написала Боня в инстаграме.