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    • Боня – о жене Мамаева: «Она совсем психопатка. Пусть детьми своими занимается, а не по хирургам бегает»

    Боня – о жене Мамаева: «Она совсем психопатка. Пусть детьми своими занимается, а не по хирургам бегает»

    Телеведущая Виктория Боня ответила Алане Мамаевой, жене полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Ранее Мамаева заявила, что у ее мужа была интимная связь с Боней.

    «Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу!

    Я дружу с Кокориным и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает.

    Бедные дети в шесть лет двух слов связать не могут – ни один, ни другой. Бедные!» – написала Боня в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Виктории Бони

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    07.12.2018 22:46
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +187

      maxpav 8 декабря 2018, 12:04

      Ну ты не права,Боня. Вы настолько одинаковые, что кажетесь родными сестрами из инкубатора - обе безмозглые ************.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 декабря 2018, 10:56

      Две стервы обменялись любезностями.Сейчас время таких:Бывали времена трудней,но не было подлее.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 8 декабря 2018, 10:02

      Точно! Ей бы в соседнюю камеру с муженьком!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1506

      balam 8 декабря 2018, 09:13

      пашке надо второй раз жениться. одна с детьми сидит,вторая - по хирургам

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 8 декабря 2018, 08:40

      Бомбардир-дом или Бомбардир-Малахов, проголосовать будем

      0
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      Рейтинг: +4440

      ЮНик > Санёк 17 8 декабря 2018, 09:54

      Удивительно, почему "БОНЯбардир" ничего не пишет про развод Джигарханяна и "детей на стороне" у певца Серова"...) Ведь и Джигарханян и Серов тоже когда-то играли в футбол. В школе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 декабря 2018, 02:25

      Пишите больше про Боню - она страшно популярна. У нас каждая вторая мелкая шавка названа Боней.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > serppion 8 декабря 2018, 09:16

      Долой футбол-давай про боню. Сколько можно,бомбардир?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 8 декабря 2018, 01:25

      Хорошая мысль , вот и Бомбардиру лучше было бы заниматься своими делами: разбором тактических схем....Вместо сплетен, слухов, грязи...

      8
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 8 декабря 2018, 00:26

      Чё, дом-2 и до Бомбардира добрался ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > vka1970 8 декабря 2018, 00:36

      Сполошной дом - 6

      5
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      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Nerlinger 8 декабря 2018, 00:36

      От скотыняки.

      -1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 декабря 2018, 00:18

      Забаньте про Боню.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      Britan 8 декабря 2018, 00:18

      Начинается... Закудахтали

      0
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