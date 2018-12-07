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    Алана Мамаева: «Боня спала с моим мужем»

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала об интимной связи мужа с моделью Викторией Боней.

    Ранее Боня поддержала футболиста в эфире телеканала «Россия 1».

    «Она с ним спала», – написала Мамаева в комментариях в инстаграме.

    Ранее Мамаева обвинила мужа в изменах.

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    07.12.2018 01:01
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    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 4 августа 2019, 13:29

      обвинила

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:29

      про деньги

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:29

      не забыла

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:29

      снова

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:29

      полюбила

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:29

      паша стал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 4 августа 2019, 13:25

      bayz

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:26

      жене

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:26

      и мужу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:26

      мамай

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:26

      прошел

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:26

      и отимел

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      LOT42 > LOT42 4 августа 2019, 13:27

      наука всем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 декабря 2018, 18:17

      О, Боже, каких-же дур берут себе в жены наши футболисты, ну ни бе-же, ну не кукаререку-же эти приживалки, охомутала, родила двоих, сама из себя ну ничегошеньки не представляя, я не голословна, имела такое "счастье" видеть, а главное, слышать её интервью после заключения Павла, сидит, такая себе вешалка исписанная татуировками, и так откровенно и говорит, я знала, что никогда не буду работать, работать будет мой муж, и что теперь, то футболки в поддержку мужа и Кокоши по баснословным ценам,(наивная, она думала, что они пойдут нарасхват),не прокатило, решила начать с другой стороны, топить его надо, мужа-то, а кой-не какой рейтинг в сетях заработаю, теперь уже у нас Паша ходок, и с Боней-то он и и т.д.

      0
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      Рейтинг: +11

      Silant 7 декабря 2018, 15:29

      Чпокнул Боньку, красава, че) Гордилась бы мужем)

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 декабря 2018, 14:51

      Зачем эти новости здесь хватит желтой прессы достали уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1189

      Argon 7 декабря 2018, 13:00

      Сдается мне, что если она не закроется, Мамаев ее в карты проиграет.)

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Argon 7 декабря 2018, 18:20

      Да кому она нужна, вы видели её?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1189

      Argon > арейская 7 декабря 2018, 18:35

      ) Так зеки же голодные. Сойдет.

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 7 декабря 2018, 11:47

      Алана!
      В Японии, я читал, женщины замужние рассуждают так: "Если у моего мужа нет любовницы, значит, он плохой, потому что нравится только мне одной".

      Пусть тебе эта фраза будет утешением, что твой муж - крссавЕц, раз САМА БОНЯ с ним спала. )))

      А вообще, глядя на фото всех этих "курочек", у меня создалось впечатление, что у всех них один отец: настолько РОЖИ одинаковые, что просто диву даёшься! )))

      6
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 7 декабря 2018, 11:47

      Зае...ла Уже..

      0
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 7 декабря 2018, 11:43

      Хороший заголовок для мемуаров))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 декабря 2018, 11:23

      Кто о чем, а бабы о других б... А сама-то ты дура почему мужику не давала?

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