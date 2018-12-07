Алана Мамаева: «Боня спала с моим мужем»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала об интимной связи мужа с моделью Викторией Боней.

Ранее Боня поддержала футболиста в эфире телеканала «Россия 1».

«Она с ним спала», – написала Мамаева в комментариях в инстаграме.

Ранее Мамаева обвинила мужа в изменах.

«Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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