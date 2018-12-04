Жена Мамаева: «Я как могу пытаюсь оправдать Павла. Но что мне делать с его любовницами? Ходить с топором за ними?»

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана выступила с обвинением мужа в измене. Спортсмен находится в СИЗО, он проходит по уголовным статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Вся страна писала мне не просто гадкие сообщения, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей. Я как могу пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали.

Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?! Я не знаю, что эта девушка, или кто там она, говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи», – сказала женщина М24.

Мамаев пробудет за решеткой как минимум до 8 декабря.