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    • Жена Мамаева: «Я как могу пытаюсь оправдать Павла. Но что мне делать с его любовницами? Ходить с топором за ними?»

    Жена Мамаева: «Я как могу пытаюсь оправдать Павла. Но что мне делать с его любовницами? Ходить с топором за ними?»

    Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана выступила с обвинением мужа в измене. Спортсмен находится в СИЗО, он проходит по уголовным статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Вся страна писала мне не просто гадкие сообщения, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей. Я как могу пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали.

    Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?! Я не знаю, что эта девушка, или кто там она, говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи», – сказала женщина М24.

    Мамаев пробудет за решеткой как минимум до 8 декабря.

    Источник: М24

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    04.12.2018 19:07
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 5 декабря 2018, 06:43

      Опять нижнее белье вывесили.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 декабря 2018, 05:13

      Мамайка переживает что Паша отлучит её от финансовой халявы.После всей грязи что она вывалила на его голову,её акции резко упали...Если бы она как любая нормальная любящая жена создала в семье комфортную позитивную атмосферу ,Пашка не искал бы утешения на стороне.Посему поделом ей!

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 декабря 2018, 23:20

      Давайте, как известно, мухи отдельно, котлеты отдельно, при чём тут любовницы? Решила по случаю все свои проблемы решить: закодируйте его и письку узлом завяжите, а всего-то и надо - его баблище!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 22:13

      Сейчас Мамаев подходит к решающему этапу перевоспитания. Это будет совсем другой человек ,можно сказать "другой формации". В семье все наладится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 4 декабря 2018, 22:11

      Женская логика...

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 4 декабря 2018, 21:44

      Вся страна ей писала? Да кому ты нужна, тупица

      1
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 4 декабря 2018, 21:37

      Откуда берутся такие жёны? Мужу, отцу её детей тюрьма светит, а у неё в голове любовницы! На месте Мамаева выгнал бы без средств к существованию.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 декабря 2018, 21:08

      устройся на фабрику или на ферму и успокоишься сразу смена места среди коллектива и с коровами меняет людей

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 4 декабря 2018, 20:52

      зачем с топором?, пару штук себе забери , ему меньше будет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 4 декабря 2018, 20:41

      Они просто ищут Пака и водителя...

      0
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