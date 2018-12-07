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    • Дибала – о своем праздновании голов: «Это маска, которую гладиаторы надевали на бои»

    Дибала – о своем праздновании голов: «Это маска, которую гладиаторы надевали на бои»

    Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем праздновании голов.

    «Мое празднование – это не столько празднование забитого гола, сколько сообщение. Это маска, которую гладиаторы надевали на бои. Идея появилась после поражения в Суперкубке Италии в 2016 году», – сказал Дибала.

    «Я перешел в «Ювентус» три года назад, мне тогда был 21 год. Поэтому я выбрал майку с 21-м номером. Меня просили взять 10-й, но это было непростое решение. Я знал, что критика в таком случае будет даже сильнее.

    Но я принял этот вызов поразмыслив. Мне повезло оказаться в таком великом клубе», – сказал Дибала.

    Источник: Football Italia

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    07.12.2018 21:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 8 декабря 2018, 10:15

      Начни уже забивать в Серии А, Максимус ты мой дорогой)

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      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 8 декабря 2018, 00:32

      Дель Пьеро следит за тобой! прибавляй!

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