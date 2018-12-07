Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем праздновании голов.

«Мое празднование – это не столько празднование забитого гола, сколько сообщение. Это маска, которую гладиаторы надевали на бои. Идея появилась после поражения в Суперкубке Италии в 2016 году», – сказал Дибала.

twit text — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 23 октября 2018 г.

«Я перешел в «Ювентус» три года назад, мне тогда был 21 год. Поэтому я выбрал майку с 21-м номером. Меня просили взять 10-й, но это было непростое решение. Я знал, что критика в таком случае будет даже сильнее.

Но я принял этот вызов поразмыслив. Мне повезло оказаться в таком великом клубе», – сказал Дибала.