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    • Гвардиола – о словах Сарри: «Спасибо, но «Сити» не лучший в Европе»

    Гвардиола – о словах Сарри: «Спасибо, но «Сити» не лучший в Европе»

    Завтра, 8 декабря, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 16-го тура АПЛ. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри сказал, что это будет «сложный матч против, возможно, лучшей команды Европы».

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об этом высказывании:

    «Спасибо, но мы не лучшая команда в Европе. Чтобы быть лучшим, нужно выигрывать трофеи. Мы не выигрывали таких трофеев, чтобы считаться лучшей командой в Европе.

    Самая большая опасность для «Сити»? Думать, что не нужно улучшать игру. Это будет самым опасным. Я вижу свою команду, многие моменты хороши, но мы можем лучше», – сказал Гвардиола.

    Матч «Челси» – «Манчестер Сити» пройдет завтра и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    07.12.2018 19:39
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