Завтра, 8 декабря, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 16-го тура АПЛ. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри сказал, что это будет «сложный матч против, возможно, лучшей команды Европы».
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об этом высказывании:
«Спасибо, но мы не лучшая команда в Европе. Чтобы быть лучшим, нужно выигрывать трофеи. Мы не выигрывали таких трофеев, чтобы считаться лучшей командой в Европе.
Самая большая опасность для «Сити»? Думать, что не нужно улучшать игру. Это будет самым опасным. Я вижу свою команду, многие моменты хороши, но мы можем лучше», – сказал Гвардиола.
Матч «Челси» – «Манчестер Сити» пройдет завтра и начнется в 20:30 по московскому времени.