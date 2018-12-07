Завтра, 8 декабря, «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 16-го тура АПЛ. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри сказал, что это будет «сложный матч против, возможно, лучшей команды Европы».

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об этом высказывании:

«Спасибо, но мы не лучшая команда в Европе. Чтобы быть лучшим, нужно выигрывать трофеи. Мы не выигрывали таких трофеев, чтобы считаться лучшей командой в Европе.

Самая большая опасность для «Сити»? Думать, что не нужно улучшать игру. Это будет самым опасным. Я вижу свою команду, многие моменты хороши, но мы можем лучше», – сказал Гвардиола.

Матч «Челси» – «Манчестер Сити» пройдет завтра и начнется в 20:30 по московскому времени.