Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.

«Появляется много слухов о том, что Жозе покидает «МЮ». Это неправда.

Жозе рад быть в клубе, а клуб рад, что Жозе с ним. У него долгосрочный контракт с «МЮ», он полностью сосредоточен на том, чтобы построить серьезный проект», – сказал Мендеш.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Моуринью, но позже эту информацию опровергли. Также сообщалось о том, что «МЮ» намерен разорвать контракт с португальцем.

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