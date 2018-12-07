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    Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

    Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.

    «Появляется много слухов о том, что Жозе покидает «МЮ». Это неправда.

    Жозе рад быть в клубе, а клуб рад, что Жозе с ним. У него долгосрочный контракт с «МЮ», он полностью сосредоточен на том, чтобы построить серьезный проект», – сказал Мендеш.

    Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Моуринью, но позже эту информацию опровергли. Также сообщалось о том, что «МЮ» намерен разорвать контракт с португальцем.

    Рохо привез в свои и в чужие, а Моуринью умилил весь мир

    Источник: Sky Sports

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    07.12.2018 19:05
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