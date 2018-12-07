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    • Орлов: «Пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад»

    Орлов: «Пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад»

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему импонирует игра лондонского «Арсенала» под руководством Унаи Эмери. Он вспомнил о словах экс-нападающего «Спартака» Артема Дзюбы, в 2012 году назвавшего «тренеришкой» испанского специалиста, который тогда возглавлял красно-белых. Форвард произнес эту фразу в адрес Эмери после домашнего поражения «Спартака» от «Динамо» в РПЛ со счетом 1:5.

    «Мне нравится, как сейчас играет лондонский «Арсенал». Хорошая команда.

    Я помню одного парнишку, футболиста, который назвал тренеришкой нынешнего тренера «Арсенала». Пусть он свои слова возьмет назад. Он не угадал, так бывает», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

    «Арсенал» не проигрывает под руководством Эмери на протяжении 20-ти матчей (15 побед и пять ничьих).

    Источник: «Эхо Москвы»

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    07.12.2018 18:22
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +51

      Slon1 8 декабря 2018, 19:55

      А давайте ещё вспомним кого маленький Дзюба в песочнице козявкой назвал

      0
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      Рейтинг: +51

      Slon1 8 декабря 2018, 16:42

      Если и сказал, то в сердцах. Стыдно вспоминать это

      0
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 8 декабря 2018, 10:20

      Этот Парнишка чуть ли не герой России после ЧМ, а тебе, товарищ который вечно специально или неспециально (как сейчас) должно быть немного, но стыдно. Дзюба сделал откровенный шаг вперед и теперь не косарезит так словесно.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 декабря 2018, 09:12

      Да вспомнил!!!!! , уже и Дзюба не тот мальчик, скажите : кто в школе на учителя не гнал? Может встретиться сейчас и посмеются, тогда Дзюба решит сам , извиняться или нет. Извинится - мужик, не извиниться, ну мальчишкой остался. Но принуждать....
      Не суди и не судим будешь!

      1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 8 декабря 2018, 01:01

      ГСО до всего есть дело. Раньше бабок которые шиздят, шиздят что уши вянут называли трандычихами, а вот дедов старых называли шиздаболами

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 8 декабря 2018, 00:50

      Ну хоть здесь прав!!!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 декабря 2018, 23:54

      Орлов: «Пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад»
      Это был Дзюба.
      Орлов: " Артём? Не может быть. Я знал другого парнишку." ))))

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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 7 декабря 2018, 23:35

      О как! На своих наезжает. Решил попиариться за счёт Эмери и игрочишки.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 декабря 2018, 22:33

      не мешайте парнишке зарабатывать бабло на рекламе)

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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 декабря 2018, 22:22

      Это как у классика:"однако за время пути, собака могла подрости". Ничего не надо извиняться, может эти слова послужили стимулом для Эмери и он стал "типа великим". Дед, иди за пенсией...

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