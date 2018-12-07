Орлов: «Пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ему импонирует игра лондонского «Арсенала» под руководством Унаи Эмери. Он вспомнил о словах экс-нападающего «Спартака» Артема Дзюбы, в 2012 году назвавшего «тренеришкой» испанского специалиста, который тогда возглавлял красно-белых. Форвард произнес эту фразу в адрес Эмери после домашнего поражения «Спартака» от «Динамо» в РПЛ со счетом 1:5.

«Мне нравится, как сейчас играет лондонский «Арсенал». Хорошая команда.

Я помню одного парнишку, футболиста, который назвал тренеришкой нынешнего тренера «Арсенала». Пусть он свои слова возьмет назад. Он не угадал, так бывает», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

«Арсенал» не проигрывает под руководством Эмери на протяжении 20-ти матчей (15 побед и пять ничьих).