Сарри: «Я не знаю, как победить «Манчестер Сити». Cпросите кого-нибудь другого»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» признался, что не знает, как победить команду Хосепа Гвардиолы.

«Как я намерен победить «Манчестер Сити»? Не знаю. Я проиграл каждый свой матч против Гвардиолы. Так что вам стоит спросить кого-нибудь другого», – сказал Сарри.

Встреча «Челси» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 8 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени. «Сити» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая лондонцев на 10 очков.