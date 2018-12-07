Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Сарри: «Я не знаю, как победить «Манчестер Сити». Cпросите кого-нибудь другого»

    Сарри: «Я не знаю, как победить «Манчестер Сити». Cпросите кого-нибудь другого»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» признался, что не знает, как победить команду Хосепа Гвардиолы.

    «Как я намерен победить «Манчестер Сити»? Не знаю. Я проиграл каждый свой матч против Гвардиолы. Так что вам стоит спросить кого-нибудь другого», – сказал Сарри.

    Встреча «Челси» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 8 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени. «Сити» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая лондонцев на 10 очков.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 7 декабря 2018, 21:09

      можно спросить у Клоппа.он ведает об этом секрете.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 7 декабря 2018, 19:42

      Молодец, сказал, чтоб не приставали. Я думаю, что в этот раз он сможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 декабря 2018, 19:22

      Позитивно . . .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 