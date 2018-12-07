Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Селюк: «Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе»

    Селюк: «Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, высказал мнение о возможном переходе 30-летнего футболиста в «Спартак». Сегодня СМИ сообщили, что буркиниец может продолжить карьеру в московском клубе на правах свободного агента следующим летом.

    Контракт хавбека с краснодарцами истекает летом 2019 года.

    «Это нормально, когда клубы интересуются футболистом такого класса, как Каборе, учитывая его опыт и то, что примерно через 20 дней он имеет право подписать соглашение о переходе летом на правах свободного агента. До января никаких решений мы принимать не будем, а с начала января возможно все.

    Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе. К нему проявляют повышенный интерес многие клубы из разных стран Европы. Более того, меня уже приглашают приехать в две страны на переговоры.

    Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но при этом Каборе продолжает профессионально выполнять действующий контракт с «Краснодаром», в котором он тоже счастлив», – сказал Селюк.

    В текущем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 7 декабря 2018, 22:56

      Клубы калибра Спартака должны интересоваться игроками уровня Промеса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 7 декабря 2018, 20:17

      староват,а так ниче парняга. ждем Жиго

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 7 декабря 2018, 19:11

      так ли он хорош и нужен ли Спартаку? я лично сомневаюсь...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1506

      balam > SPACE TRUCKIN 7 декабря 2018, 20:14

      а ему это надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Сержтир 7 декабря 2018, 18:29

      Кому он нужен этот Вася.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 декабря 2018, 18:12

      Ну как теперь самому себя не похвалить ?
      Каборе то его клиент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 декабря 2018, 18:00

      и траоре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 декабря 2018, 17:41

      зачем каборе переходить в другой российский клуб? краснодар и так шикарен.... в европу надо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 17:27

      В Динамо пусть сватает там опорник нужен и на возраст не смотрят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 17:05

      Брать так уж более качественного игрока. А Селюку главное отправить игрока на хороший контракт и получить навар.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 17:02

      так отдай его другим странам мы и не дёрнемся за него Так что соли селюк дальше свои огурцы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 