Селюк: «Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, высказал мнение о возможном переходе 30-летнего футболиста в «Спартак». Сегодня СМИ сообщили, что буркиниец может продолжить карьеру в московском клубе на правах свободного агента следующим летом.

Контракт хавбека с краснодарцами истекает летом 2019 года.

«Это нормально, когда клубы интересуются футболистом такого класса, как Каборе, учитывая его опыт и то, что примерно через 20 дней он имеет право подписать соглашение о переходе летом на правах свободного агента. До января никаких решений мы принимать не будем, а с начала января возможно все.

Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе. К нему проявляют повышенный интерес многие клубы из разных стран Европы. Более того, меня уже приглашают приехать в две страны на переговоры.

Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но при этом Каборе продолжает профессионально выполнять действующий контракт с «Краснодаром», в котором он тоже счастлив», – сказал Селюк.

В текущем сезоне хавбек провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.