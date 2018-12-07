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    • Адвокат жены Глушакова: «Слышал, что к тем, кто писал плохие статьи о Денисе, приезжали оперативники»

    Адвокат жены Глушакова: «Слышал, что к тем, кто писал плохие статьи о Денисе, приезжали оперативники»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, рассказал, что слышал, как к журналистам, писавшим плохие статьи о капитане красно-белых, приезжали сотрудники правоохранительных органов.

    В сентябре начался бракоразводный процесс Денис и Дарьи Глушаковых. Футболист не хочет платить жене требуемые алименты. Сегодня появилась информация, что хавбек написал заявление на жену в полицию, обвини ее в мошенничестве.

    «Я слышал, что оперативники приезжали и опрашивали журналистов, которые писали плохие статьи про него. Ещe один креативный подход. Но это ведь не журналисты пытались сделать суд в Миллерово, где жена вообще не жила. Не журналисты просили взыскать алименты в 80 тысяч рублей с бывшей жены», – сказал Жорин.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.12.2018 15:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:17

      Без комментариев.

      0
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      Рейтинг: +148

      Aviator 7 декабря 2018, 20:20

      А я слышал, что скоро к адвокатам будет приходить не только белочка, но и санитары...

      1
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 7 декабря 2018, 19:22

      Это уже серьезные обвинения от адвоката.
      Надеюсь, что у него есть юридическое образование, а не купленный в переходе диплом. Иначе он может присесть рядом с Глушаковыми, но с другой статьей.

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > ivany4 7 декабря 2018, 20:03

      Во-во!

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 декабря 2018, 18:16

      Проплаченная братия вылезла строчить комменты.
      Не отметишься, не заплатят.А ещё хуже, агентом Карреры назовут.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:13

      Хреновый адвокат! Если в Миллерово никто из фигурантов не зарегистрирован и не проживает,то перенос судопроизводства в Москву и так был предопределён,без вашего участия.Не надо винтить нам мозги.
      Как задолбало это интернет-стукачество!!! Каждый из нас с трудом внутренние семейные конфликты разрешает,но в делах других каждый дока. Как правило,единственными невиновными и потерпевшими в семейном конфликте являются дети.

      0
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      Рейтинг: -5

      Govy 7 декабря 2018, 17:57

      Майор Глушаков написал докладную записку......и начались оперативные мероприятия......Маша и мадведь

      -1
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 7 декабря 2018, 17:36

      ..Слышал, что к тем, кто писал плохие статьи о Денисе, приезжали оперативники...
      От кого слышал, когда, зачем?
      Точней за... сколько?..

      0
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 7 декабря 2018, 17:05

      Бредятина! Одна бака сказала... Факты давай, адвокат

      2
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      Рейтинг: +952

      Untitled-1 7 декабря 2018, 17:01

      задрали со своей желтизной. давайте еще че там у хохлов!

      3
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      Рейтинг: +25055

      bset 7 декабря 2018, 16:59

      Глушаков - мафия. К Каррере оперативники еще не приезжали?

      1
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