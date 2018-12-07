Адвокат жены Глушакова: «Слышал, что к тем, кто писал плохие статьи о Денисе, приезжали оперативники»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, рассказал, что слышал, как к журналистам, писавшим плохие статьи о капитане красно-белых, приезжали сотрудники правоохранительных органов.

В сентябре начался бракоразводный процесс Денис и Дарьи Глушаковых. Футболист не хочет платить жене требуемые алименты. Сегодня появилась информация, что хавбек написал заявление на жену в полицию, обвини ее в мошенничестве.

«Я слышал, что оперативники приезжали и опрашивали журналистов, которые писали плохие статьи про него. Ещe один креативный подход. Но это ведь не журналисты пытались сделать суд в Миллерово, где жена вообще не жила. Не журналисты просили взыскать алименты в 80 тысяч рублей с бывшей жены», – сказал Жорин.