Mash: Глушаков хочет посадить жену в тюрьму за мошенничество

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков написал заявление в полицию на жену Дарью, обвинив ее в мошенничестве.

При этом, по информации Mash, ранее с имущества футболиста был снят арест. Также игрок вывел со счетов жены 300 миллионов рублей, обойдя суд.

Сейчас пара разводится. Футболист не хочет выплачивать алименты, которые составят треть его дохода.

Годовой заработок Глушакова составляет примерно 2 миллиона евро.

Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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