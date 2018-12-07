Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Mash: Глушаков хочет посадить жену в тюрьму за мошенничество

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков написал заявление в полицию на жену Дарью, обвинив ее в мошенничестве.

    При этом, по информации Mash, ранее с имущества футболиста был снят арест. Также игрок вывел со счетов жены 300 миллионов рублей, обойдя суд.

    Сейчас пара разводится. Футболист не хочет выплачивать алименты, которые составят треть его дохода.

    Годовой заработок Глушакова составляет примерно 2 миллиона евро.

    Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 9 декабря 2018, 19:42

      "Настоящий мужик"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:25

      У него ещё и мозгов нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:23

      И ещё хотят, чтобы его кто-то уважал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:22

      У Глушака пропадают остатки мужика.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 7 декабря 2018, 19:00

      дна с глушаковым нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 декабря 2018, 17:34

      Только один вопрос возник, у Дениски как с головой-то? Не пора-ли в Кащенко...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3524

      FRZZ 7 декабря 2018, 17:18

      Отморозок этот Глушак по всей видимости.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 16:03

      Каждому человеку воздастся за его деяния. (не имею ввиду Глушакова).

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 7 декабря 2018, 15:44

      Глушаков по ходу возомнил себя властелином мира ! Подлости нет предела ! с Карерреой , болельщиками , женой ....осталось только ....ладно не буду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 7 декабря 2018, 14:04

      "Мужик"! Чувствуется твердая рука. Баба в сауне застукала с "подругой", деньги отобрать и в тюрягу засадить. Тренер отправил в дубль за разгильдяйство - сделать все, чтобы тренера убрать из команды. С трибун кричат: "Сними повязку!" - "хрен, вам!" Одни "мужские" поступки... И что интересно, находятся сочувствующие, так сказать защитнички, наверное сами такие.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > Т34 7 декабря 2018, 16:43

      Вот начали "защитнички" проявляться, по минусам видны. Что интересно, комментарии поискал с их никами, хотел поближе познакомиться, не нашел. Какая-то подпольная группа поддержки опального "героя". Так же гадят из под тяжка. Каков герой, такие и поклонники.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 