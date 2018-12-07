Адвокат жены Глушакова: «Часто при разделе имущества пытаются возбудить уголовные дела. Видимо, кто-то Денису это подсказал»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, прокомментировал информацию, что полузащитник московского клуба написал на супругу заявление в полицию, обвинив ее в мошенничестве. Бракоразводный процесс пары длится с сентября этого года.

«Пока у меня нет информации о том, что Денис подал на Дашу заявление о мошенничестве, но я этому не удивлюсь. Это может быть правдой. К сожалению, у меня есть данные, что Денис все-таки пытается прибегать к, как ему кажется, креативным подходам к разводу и разделу имущества. Изначально пытался дело перетянуть в Миллерово. Суд даже принял дело к рассмотрению, но после негодования общественности дело было отправлено в Москву. Сейчас происходят странные вещи в деле. Районный суд наложил арест на совместное имущество и счета – это стандартная практика. Но вышестоящий суд это решение отменил.

По нашей информации, в первой половине августа со счета была снята крупная сумма денег. Это факт, но, чтобы понять, сколько конкретно было выведено, надо делать запрос в банк. Это может сделать только суд. Мы отправили ходатайство, но по случайному стечению обстоятельств, суд сделал запрос на движение денег только со второй половины августа, хотя мы запрашивали за несколько лет. Мы постоянно сталкиваемся со странностями в простом вопросе раздела имущества, когда надо все поделить пополам. Я уже понял по ряду других дел, что футболисты – креативные ребята. Но я уверен, что нам удастся заставить закон работать по семейному законодательству. Так что я и правда не удивлюсь, что Глушаков подал заявление и скоро нас вызовут для объяснений. Сейчас часто при разделе имущества пытаются возбудить уголовные дела. Видимо, кто-то Денису это подсказал. Но в большинстве случаев это не прокатывает.

Допрашивают ли журналистов? Я об этом слышал, но утверждать не могу. Если вы обратитесь к коллегам, думаю, они вам подтвердят», – сказал Жорин.