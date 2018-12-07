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    • Адвокат жены Глушакова: «Часто при разделе имущества пытаются возбудить уголовные дела. Видимо, кто-то Денису это подсказал»

    Адвокат жены Глушакова: «Часто при разделе имущества пытаются возбудить уголовные дела. Видимо, кто-то Денису это подсказал»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, прокомментировал информацию, что полузащитник московского клуба написал на супругу заявление в полицию, обвинив ее в мошенничестве. Бракоразводный процесс пары длится с сентября этого года.

    «Пока у меня нет информации о том, что Денис подал на Дашу заявление о мошенничестве, но я этому не удивлюсь. Это может быть правдой. К сожалению, у меня есть данные, что Денис все-таки пытается прибегать к, как ему кажется, креативным подходам к разводу и разделу имущества. Изначально пытался дело перетянуть в Миллерово. Суд даже принял дело к рассмотрению, но после негодования общественности дело было отправлено в Москву. Сейчас происходят странные вещи в деле. Районный суд наложил арест на совместное имущество и счета – это стандартная практика. Но вышестоящий суд это решение отменил.

    По нашей информации, в первой половине августа со счета была снята крупная сумма денег. Это факт, но, чтобы понять, сколько конкретно было выведено, надо делать запрос в банк. Это может сделать только суд. Мы отправили ходатайство, но по случайному стечению обстоятельств, суд сделал запрос на движение денег только со второй половины августа, хотя мы запрашивали за несколько лет. Мы постоянно сталкиваемся со странностями в простом вопросе раздела имущества, когда надо все поделить пополам. Я уже понял по ряду других дел, что футболисты – креативные ребята. Но я уверен, что нам удастся заставить закон работать по семейному законодательству. Так что я и правда не удивлюсь, что Глушаков подал заявление и скоро нас вызовут для объяснений. Сейчас часто при разделе имущества пытаются возбудить уголовные дела. Видимо, кто-то Денису это подсказал. Но в большинстве случаев это не прокатывает.

    Допрашивают ли журналистов? Я об этом слышал, но утверждать не могу. Если вы обратитесь к коллегам, думаю, они вам подтвердят», – сказал Жорин.

    Источник: Sport24

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    07.12.2018 13:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:21

      Дениска ушлый, своего не упустит.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:18

      А ты,баран,до сей поры думал,что соперничество аргументов в устах и руках сторон-исключительно твоя прерогатива??? Стучи,дятел,в соцсетях дальше ;а вот противная сторона тихо и эффективно работает.

      0
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 7 декабря 2018, 17:41

      Адвокату: А ты думал,что ты последний адвокат в стране?
      Кто будет правым к весне, тот в г.......?
      Рифму не подобрал, помогите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 декабря 2018, 16:21

      шлюха кривоногая !!

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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 декабря 2018, 16:21

      не в тему статья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 16:08

      ты чё такой болван ??????? раз у жены должен быть адвокат типа тебя а у глушака нет ну ты ваще пень

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 декабря 2018, 15:39

      Адвокаты ведут себя, как поп-звезды.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2018, 15:06

      Откуда у кухарки такие деньги, даже может оплачивать такому дорогому адвокату, как Жорин. Все делить пополам, можно подумать, что у Дениса
      кроме трусов ничего не было и он к ней пришел, а у нее и дом и баня и
      машина и денег куча, но сама нигде не работала и не работает.

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 7 декабря 2018, 14:20

      Нет бл...он сам догадался

      3
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