Акинфеев: «Первая зарплата – 400 рублей. Совершенно неожиданное счастье»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о первых заработанных деньгах.

– А свою первую зарплату помните?

– Это еще во времена игры по юношам было, когда даже в молодежку не попадал. Мне платили 8700 рублей. Хотя нет, соврал. Моя первая зарплата при Павле Федоровиче Садырине случилась.

Мы тренировались в манеже ЦСКА, а Павел Федорович со второго этажа, где располагался офис клуба, смотрел тренировку. И как раз были удары по воротам. Сразу после тренировки меня вызвали с мамой наверх и сказали, что на следующей неделе нужно подойти в бухгалтерию и что-то там оформить.

Мама даже не поняла сразу, переспросила: что именно оформить? Ей и объяснили, что Садырин распорядился сыну зарплату начислять. А поскольку расписываться в ведомости я не имел права по возрасту, требовалось обязательное присутствие кого-то из родителей.

Начислили мне тогда 400 рублей, на тот момент – совершенно неожиданное счастье. Денег-то постоянно не хватало, копейки считали – и за метро платить, и за троллейбус, и за все остальное. Так что Павел Федорович тоже внес лепту в мое становление. Царствие небесное ему.

В августе Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2022 года. В составе московского клуба вратарь играет с 2003 года.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет