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    • Акинфеев: «Первая зарплата – 400 рублей. Совершенно неожиданное счастье»

    Акинфеев: «Первая зарплата – 400 рублей. Совершенно неожиданное счастье»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о первых заработанных деньгах.

    – А свою первую зарплату помните?

    – Это еще во времена игры по юношам было, когда даже в молодежку не попадал. Мне платили 8700 рублей. Хотя нет, соврал. Моя первая зарплата при Павле Федоровиче Садырине случилась.

    Мы тренировались в манеже ЦСКА, а Павел Федорович со второго этажа, где располагался офис клуба, смотрел тренировку. И как раз были удары по воротам. Сразу после тренировки меня вызвали с мамой наверх и сказали, что на следующей неделе нужно подойти в бухгалтерию и что-то там оформить.

    Мама даже не поняла сразу, переспросила: что именно оформить? Ей и объяснили, что Садырин распорядился сыну зарплату начислять. А поскольку расписываться в ведомости я не имел права по возрасту, требовалось обязательное присутствие кого-то из родителей.

    Начислили мне тогда 400 рублей, на тот момент – совершенно неожиданное счастье. Денег-то постоянно не хватало, копейки считали – и за метро платить, и за троллейбус, и за все остальное. Так что Павел Федорович тоже внес лепту в мое становление. Царствие небесное ему.

    В августе Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2022 года. В составе московского клуба вратарь играет с 2003 года.

    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.12.2018 10:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 декабря 2018, 20:12

      Хороший рассказ...
      Играй, как учили - ты один из лучших!
      С ув.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 7 декабря 2018, 11:05

      Не забывай свои корни, помни!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Elisey13 7 декабря 2018, 17:47

      А он и не забывает, плохо-ли, хорошо-ли, а он всю карьеру с армейцами, правда, я думаю со мной должны согласиться многие, не так уж часто встретишь футболиста, который всю свою карьеру отдал одному клубу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 10:35

      Не все своё нахлынувшее финансовое благополучие достойно переживают.

      10
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