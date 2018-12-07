Акинфеев: «После поражения от Хорватии многие ребята в сборной плакали»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих чувствах после поражения от Хорватии​ в четвертьфинале чемпионата мира. Сборная России уступила в серии послематчевых пенальти.

После этого турнира 32-летний Акинфеев завершил карьеру в национальной команде.

— После того как на чемпионате мира вам не удалось пройти хорватов, вы сказали: «Когда все закончилось, у меня появилось чувство пустоты». Раньше вам доводилось переживать подобное? Чтобы был безусловный успех, если говорить о результате в целом, и абсолютная опустошенность при этом?

— Наверное, да, но конкретных случаев не вспомню. Когда выигрываешь отдельно взятый матч, это немножко другая история. Здесь была именно пустота. Да, вроде все хорошо, 1/4, чего от сборной никто не ожидал. Но при этом ты понимаешь, что эта 1/4 могла превратиться в полуфинал. Многие ребята плакали, а у меня даже не было каких-то эмоций, чтобы выразить, что чувствую. Как будто раз — все оборвалось, и ты не понимаешь, что делать дальше. Понимаешь только то, что следующей игры у тебя не будет. И шанса, который вроде бы только что был, тоже не будет. И эмоции по большому счету ты все на поле отдал — новых взять неоткуда. И палочки волшебной нет, чтобы что-то изменить.