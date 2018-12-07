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    • Акинфеев: «После поражения от Хорватии многие ребята в сборной плакали»

    Акинфеев: «После поражения от Хорватии многие ребята в сборной плакали»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих чувствах после поражения от Хорватии​ в четвертьфинале чемпионата мира. Сборная России уступила в серии послематчевых пенальти.

    После этого турнира 32-летний Акинфеев завершил карьеру в национальной команде.

    — После того как на чемпионате мира вам не удалось пройти хорватов, вы сказали: «Когда все закончилось, у меня появилось чувство пустоты». Раньше вам доводилось переживать подобное? Чтобы был безусловный успех, если говорить о результате в целом, и абсолютная опустошенность при этом?

    — Наверное, да, но конкретных случаев не вспомню. Когда выигрываешь отдельно взятый матч, это немножко другая история. Здесь была именно пустота. Да, вроде все хорошо, 1/4, чего от сборной никто не ожидал. Но при этом ты понимаешь, что эта 1/4 могла превратиться в полуфинал. Многие ребята плакали, а у меня даже не было каких-то эмоций, чтобы выразить, что чувствую. Как будто раз — все оборвалось, и ты не понимаешь, что делать дальше. Понимаешь только то, что следующей игры у тебя не будет. И шанса, который вроде бы только что был, тоже не будет. И эмоции по большому счету ты все на поле отдал — новых взять неоткуда. И палочки волшебной нет, чтобы что-то изменить.

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.12.2018 09:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 7 декабря 2018, 16:52

      Заслуженно проиграли так как , если бы не проведение чм, мы даже до групп обычно не доходим, проиграли бы еще на стадии отбора к чм. Как всегда.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 15:08

      Все могло быть иначе но судьба распорядилась не по нашему желанию.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1189

      Argon 7 декабря 2018, 13:04

      Надо было Федю бить, а не плакать.

      2
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 7 декабря 2018, 11:55

      Да, обидное поражение. Такое на всю жизнь запоминается!

      4
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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 7 декабря 2018, 11:03

      Зато Феде было глубоко пох*р !
      PS С тем же успехом пенальти и сейчас продолжает не забивать мастерюга ....

      3
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > MaxRnD 7 декабря 2018, 11:03

      нет, и только федя тихонько посмеивался укра дкой

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 10:30

      Жаль,что такая реакция на поражение посещает наших футболистов не так часто.Чаще всего-стул в руки и погрузиться в мир распутства и греха.

      3
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 7 декабря 2018, 10:18

      миллионов сорок ребят плакали...
      теперь вот смешно,
      и опять стыдно...
      «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои».(С)
      ..то-ли Екклисиастова,то-ли Соломоново слово древнее..
      Скоро опять возрадуемся..и поскорбим..

      2
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      ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > Алехсбургер. 7 декабря 2018, 10:19

      Этот сверху написал фигню..)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > Алехсбургер. 7 декабря 2018, 10:49

      Вы цитируете главу из Библии, авторство которой приписывается Соломону Экклезиасту. Экклезиаст - это греческое прозвище царя Соломона.

      5
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > Вомбат 7 декабря 2018, 14:34

      не знал бы-не цитировал,
      а окантовка за счёт исполнителя,звиняйте,..переблудил...

      2
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      Рейтинг: +25055

      bset 7 декабря 2018, 09:48

      А многие спрашивают, за что сборной заслуженных мастером дали. Да вот из-за этого все. В скольких соревнованиях могут спортсмены на олимпийских играх участвовать? В 3? 4? Можно по несколько золотых медалей выиграть. А тут ты не можешь на одном ЧМ за несколько медалей побороться. Тем более, такая конкуренция.

      4
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