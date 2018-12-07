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    • Ахметов: «Стремлюсь к своей мечте – поиграть в топовом европейском чемпионате»

    Ахметов: «Стремлюсь к своей мечте – поиграть в топовом европейском чемпионате»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в Европы.

    Ранее сообщалось об интересе к 20-летнего футболисту со стороны «Ромы».

    – Два года назад приз получил Александр Головин. Хотели бы повторить его путь?

    – У каждого свой путь. И мне хотелось бы прожить свой. Но мечта поиграть в топовом европейском чемпионате, конечно, есть. Это моя цель, и я к ней стремлюсь. Понимаю, что нужно много работать, чтобы попасть на такой уровень.

    – Какой из европейских чемпионатов вам нравится больше всего?

    – Испанский, сегодня он лучший в мире.

    Ахметов был признан лучшим молодым игроком России по итогам 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2018 08:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 декабря 2018, 11:26

      Сопли вытри сначала!

      0
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      Рейтинг: +13760

      Dominator777 7 декабря 2018, 11:16

      Наберись опыта и мастерства в армейском клубе, в сборной, а потом посмотрим...Хотя талантом тебя футбольный бог не обидел. Здоровья, удачи и хорошей игры за армейцев и сборную!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 декабря 2018, 10:59

      Повторить путь Головина? Пока что-то его путь в Монако выглядит сомнительным

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 10:41

      Хоть бы одна "тварь дрожащая" заявила,что мечтает с российским клубом взойти на футбольный Олимп. Поэтому и футбол в таком состоянии.

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 7 декабря 2018, 09:41

      молодец парень, давай , если у тебя получится , буду только рад!

      0
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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 7 декабря 2018, 09:40

      Это ты про чемпионат киригизстана? не благодарная ты шавка, и падла!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 декабря 2018, 09:17

      в Монако его дядя Гинер)

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 декабря 2018, 09:05

      Удачи Ильзату с ЦСКА! Тогда и в Европу попадет.

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      Рейтинг: +25055

      bset 7 декабря 2018, 08:54

      Заиграет Головин, подрастет Ахметов, снова станет играть Кучаев, Чалов продолжит стабильно забивать и наша сборная будет неплоха в плане атаки. Есть потенциал. Вот только руки лимита в этом я не вижу что-то. Хватит валять дурака - надо его отменять. В том же ЦСКА появилось бы намного больше россиян. Но сейчас они стоят просто неадекватных денег из-за паспорта. А всех более-менее сильных сразу скупает Зенит и еще больше поднимают цену на россиян. Отмените лимит, дайте уже Зениту быть местным ПСЖ. Будет покупать россиян реально сильных. А молодых и талантливых будут за адекватную цену покупать другие клубы. И у всяких Анжи будет больше денег, потому что зарплаты россиян снизятся.

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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев > bset 7 декабря 2018, 09:42

      с ахметовым не согласен он кусок говна потому что. с остальным согласен!
      лимит зло, на евро 2008 была сборная из хороших игроков которые выросли без лимита

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      Рейтинг: +25055

      bset > Украина для Геев 7 декабря 2018, 10:05

      Не знаю, откуда вы все это берете) Не первый раз уже слышу, но от игры в ЦСКА пока только положительные эмоции)

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