Ахметов: «Стремлюсь к своей мечте – поиграть в топовом европейском чемпионате»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в Европы.

Ранее сообщалось об интересе к 20-летнего футболисту со стороны «Ромы».

– Два года назад приз получил Александр Головин. Хотели бы повторить его путь?

– У каждого свой путь. И мне хотелось бы прожить свой. Но мечта поиграть в топовом европейском чемпионате, конечно, есть. Это моя цель, и я к ней стремлюсь. Понимаю, что нужно много работать, чтобы попасть на такой уровень.

– Какой из европейских чемпионатов вам нравится больше всего?

– Испанский, сегодня он лучший в мире.

Ахметов был признан лучшим молодым игроком России по итогам 2018 года.